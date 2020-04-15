أعراض جديدة وغامضة لمصابي كورونا من الأطفال والمراهقين!

( المستقلة)… يشتبه الأطباء في إسبانيا في أن الكدمات والقروح على القدمين ربما تكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

وأفاد أطباء في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا أنهم لاحظوا في العديد من الحالات أن المرضى الذين يعانون من جدري الماء الأرجواني أو علامات تشبه الشيلبلين على أصابع أقدامهم، أثبتت الاختبارات إصابتهم بكوفيد-19.

الأطفال والمراهقون

واستشهد الأطباء بإحدى الحالات وكانت لصبي، يبلغ من العمر 13 عامًا في إيطاليا، والذي ظهرت القروح والكدمات، والتي كان يُعتقد في البداية أنها ناتجة عن لدغة حشرة وبدأت في التقشير والانتشار.

ويحذر الخبراء من أن هذه الأعراض الجديدة والغامضة تم رصدها في المقام الأول لدى الأطفال والمراهقين، لكن تبين بعدئذ أن واحدا من كل خمسة مرضى كوفيد-19 في مستشفى إيطالي كانوا يعانون من نفس الأعراض.

الأعراض الرسمية

وساد الاعتقاد في بادئ الأمر أن فيروس كورونا يتسبب في السعال المستمر والحمى، لكن أثبتت الدراسات الأخيرة أن الإسهال وعلامات الجلد وآلام الخصيتين وفقدان حاستي التذوق والشم تعد من الأعراض “غير النمطية” للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

كما أظهرت دراسة أجريت في الصين أن عددًا كبيرًا من الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19 يعانون أيضًا من الصداع والدوخة.

اكتشاف غريب

وأعلن المجلس العام الإسباني لكليات الطب المتخصصة في أمراض القدمين والجلدية، في بيان رسمي عن “الاكتشاف الغريب”، أشار فيه إلى أن المرضى الذين يعانون من قروح وكدمات أرجوانية تشبه إلى حد كبير جدري الماء أو الحصبة أو شلل المفاصل الناجم عن التهاب الأوعية الدموية الدقيقة، هم مصابون أيضا بعدوى كورونا.

ووفقا لأطباء أمراض القدمين والجلدية في إسبانيا، تنتشر هذه الأعراض بشكل متزايد بين الأطفال والمراهقين، المصابين بكوفيد-19، وشوهدت أيضا لدى بعض البالغين، وتلتئم عادة دون ترك ندوب أو ما شابه.

ويقوم خبراء طبيون في إسبانيا حاليًا بجمع قاعدة بيانات للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود مثل هذه الكدمات والعلامات على أقدامهم.

ونصح الخبراء بإجراء حجر صحي للأطفال عندما يتم رصد مثل هذه العلامات، لكن دون إثارة “قلق أو مخاوف لا أساس لها”، إذ مازال لا يوجد ما يكفي من “الأدلة العلمية”، التي تؤكد على وجه اليقين أن الكدمات على القدمين تعتبر أحد الأعراض المعترف بها رسميا.

أعراض مُستغربة

وعلق الدكتور دانييل جوردون، طبيب ممارس عام بريطاني، على البيان قائلا: إنه ربما تكون مثل هذه الأعراض من قبيل المصادفة بشكل تام، موضحًا أنه “سيكون من المستغرب أن يتضح أن كوفيد-19 يسبب أعراضًا في الجلد”.

تسبب العديد من الفيروسات طفحا جلديا وعلامات. وتظهر أعراض الإصابة ببعض الفيروسات على أجزاء متعددة من الجسم بدلاً من عضو واحد، وتظهر الدراسات والحالات حول العالم أن الرئة هي العضو الأكثر تضررًا بين مصابي عدوى فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الأطباء الإسبان أكدوا على أن “هذه النتائج هي مجرد تقارير حالة، في الوقت الحاضر، وأنه سيتعين على العلماء القيام بمزيد من العمل لمعرفة ما إذا كان هناك ارتباط كبير (بين عدوى كورونا وكدمات القدمين)، إلا أن إحدى وجهات النظر توضح أن الآثار والكدمات والقروح على الجلد تنجم عن انسداد في الأوعية الدموية الدقيقة، والتي ربما يسببها الجهاز العصبي كرد فعل للإصابة بالعدوى الفيروسية.

وقال الدكتور راندي جاكوبس، أستاذ مساعد متخصص في الأمراض الجلدية بجامعة كاليفورنيا، إن كوفيد-19 يمكن أن يكون من أعراضه الإصابة بـ” انسداد الأوعية الدموية الصغيرة” نتيجة لتخثر الدم. وأضاف الدكتور جاكوبس أن “كوفيد-19 يصاحبه بالفعل ظهور تغييرات جلدية معينة.( النهاية)