أعراض أثناء الحيض قد تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة

المستقلة /قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء، إن بعض الأعراض أثناء الحيض تستلزم استشارة الطبيب فورا؛ حيث إنها تنذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

وأوضحت أن الآلام الشديدة والنزيف الشديد تنذر بالإصابة ببطانة الرحم المهاجرة، في حين ينذر النمو الزائد للشعر بالإصابة بمتلازمة تكيس المبايض بحسب (مصراوي).

وإذا زادت مدة الحيض عن 7 أيام، فإن ذلك ينذر بالإصابة بورم في الرحم. ويسري هذا أيضا في حال وجود كتل دموية متجلطة.

أما انقطاع الحيض بدون سبب واضح كالحمل فينذر بمشاكل الغدة الدرقية.