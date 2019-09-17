أعتقال 28 متهما بالارهاب اثر نزاع عشائري شمالي ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..كشف قائد شرطة ذي قار اللواء حسن سلمان الزيدي عن القاء القبض على (28) متهما بالارهاب على خلفية نزاع عشائري في قضاء الغراف شمالي المحافظة ، وضبط اسلحة واعتدة مختلفة الانواع .

وقال الزيدي في بيان اورده مكتبه الاعلامي ان ” قوة مشتركة من افواج الطوارئ وشرطة قضاء الشطرة نفذت مداهمة وتفتيش اثر نزاع عشائري في الغراف للبحث عن المسلحين والاسلحة ومثيري النزاعات العشائرية ” .

واوضح ان ” العملية الامنية اسفرت عن ضبط اسلحة واعتدة واعتقال (28) متهما والذين وقفوا استنادا لاحكام المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب “.

4