أعتقال 23  مخالفا من اصحاب المكاتب والفلاحين  لبيع الخضروات في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي ، اليوم الاثنين ، إنه تم اعتقال 23 مخالفا من اصحاب المكاتب والفلاحين لبيع الخضروات تلاعبوا بارتفاع الاسعار .

وقال الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) ” بتوجيه من محافظ كربلاء نصيف الخطابي لمتابعة ضعاف النفوس الذين يستغلون ارتفاع اسعار الاسواق تمكنا من اعتقال 23 شخصا مخالفا لتعليمات خلية الازمة المركزية ، بالتعاون مع مديرية الجريمة الاقتصادية “.

وأضاف إن “المعتقلين تم احالتهم للقضاء لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم ، بعد أن تم اعتقالهم خلال مداهمة امنية فجر الاثنين في العلوة المركزية لبيع الخضروات جنوبي المحافظة “.