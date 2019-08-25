أعتقال مطلوب بجريمة قتل في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، مساء الاحد ، إن مفارز القوات الأمنية تمكنت من اعتقال مواطن من أهالي النجف الاشرف مطلوب وفق مادة القتل العمد في المحافظة .

وقال مصدر امني لـــ ( المستقلة ) إن “مفارز الاستخبارات التابعة لفوج طوارئ كربلاء الثالث القتالي ضمن تشكيلات قيادة شرطة كربلاء تمكنت من اعتقال احد المتهمين المطلوبين الى العداله في قضية قتل نفذها بمحافظة النجف الاشرف “،

وأوضح إن “عملية الاعتقال استندت وفق معلومات امنية دقيقة حول وجود شخص مطلوب بقضية قتل من محافظة النجف الاشرف داخل احد احياء المدينة تم الاتصال بالجهة المطلوب اليها والتأكد من صحة المعلومات ، وعلى الفور تم استحصال الموافقات القضائية لاعتقاله “.

وأضاف إن “المعتقل احيل الى الجهات المختصة لاكمال الإجراءات القانونية بحقه وفق قرار قضائي الى مكافحة اجرام النجف الاشرف “.