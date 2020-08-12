أعتقال شخص يبيع أجهزة تسجيل ممنوعة في البصرة

(المستقلة)… أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلقاء القبض على شخص يبيع أجهزة تسجيل ممنوعة الاستيراد في محافظة البصرة، مشيرة إلى ضبط 3 سيارات مهرّبة من ميناء أم قصر.

وقالت الوكالة في بيان إنه “من خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد أحد المتهمين يروج لبيع أجهزة التسجيل المموهة والممنوعة من الاستيراد، والتي تدخل للبلد بصورة غير رسمية، حيث تم تشكيل فريق للعمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الجريمة المنظمة ب‍البصرة والقبض على المتهم بعد استدراجه ونصب كمين محكم له وبالجرم المشهود”.

وأضافت أنه “ضبط بحوزته خمسة أقلام تسجيل وتصوير، ونظارتي تسجيل، وقبعة تسجيل، وأجهزة أخرى مموهة تستخدم للتسجيل والتنصت والتصوير، فضلا عن ضبط ثلاث عجلات مهربة من ميناء أم قصر دون الموديل ذات مقود أيمن في إحدى المزارع بناحية سفوان، وإلقاء القبض على صاحب المزرعة”، مبينة أنه “تم ضبط المواد والعجلات بمحضر ضبط أصولي، وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة”. (النهاية)