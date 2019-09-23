أعتقال شخصين قتلا أبنتهم في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / … أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال شخصين قاما بقتل أبنتهما بسبب خلاف اجتماعي، ورميا جثتها في منطقة طمر للنفايات غربي المدينة .

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة اجرام كربلاء وبإشراف قائد الشرطة اللواء احمد زويني تمكنت من اعتقال شخصين قاما بقتل أبنتهما بخنقها حتى الموت ،ثم اطلاق الرصاص على جثتها التي قاموا برميها في منطقة لطمر النفايات في منطقة تجاوز حي النضال 6 كم غربي كربلاء بعد ساعة من وقوع الجريمة “.



وأضاف المصدر إن “قتل الفتاة البالغة من العمر 23 عاما جاء بسبب خلاف اجتماعي “، مبينا إن “المعتقلين احيلوا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.