أعادة ٣ أرساليات أدوية ومواد متنوعة فشلت بالفحوصات في كمرك بوابة البصرة

(المستقلة)..اعلنت الهيئة العامة للكمارك /محطة كمرك بوابة البصرة اليوم السبت عن اعادتها ( ٣ ) حاويات حجم ٤٠قدم أثنان منها تحمل أدوية بشرية بدون أوراق رسمية وحاوية تحمل لافتات ضوئية للسيارات غير مطابقة للمواصفات .

وذكر بيان للهيئة “أن الدوائر الفاحصة العاملة في المنفذ أجرت الفحوصات اللازمة و ابلغتنا بكتاب رسمي بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية بينما اكدت مديرية كمرك المنطقة الجنوبية بعدم تقديم أوراق رسمية عن حاويتي الأدوية وعدم استحصال الموافقات الأصولية” .

وقالت الهيئة أنها قامت باتخاذ الأجراءات القانونية وفقا للتعليمات النافذة وسيلت بالسيل الكمركي وتم اعادتها الى بلد الأصدار.

وأشارت الى انها تطبق القوانين والتعليمات النافذة وأن من أولوياتها حماية المستهلك العراقي من خلال تكثيف إجراءاتها للحد من دخول المواد المخالفة للمواصفات العراقية .