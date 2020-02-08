أعادة فتح مجسر الشارقة من قبل امانة بغداد

 

أعادة فتح مجسر الشارقة من قبل امانة بغداد

 

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المستقلة/كشفت امانة بغداد،  اليوم السبت، عن اعادة فتح مجسر الشارقة خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم السبت.
وذكرت الأمانة في بيان تلقت  المستقلة  نسخة منه، ان “دائرة المشاريع احدى ملاكات الامانة باشرت صباح اليوم بقطع المجسر تحديداً الجانب المتوجه من شقق حي السلام باتجاه كراج البياع لغرض الاكساء”.

وأضافت أنه “تم إنجاز اعمال الاكساء الخاصة بالمجسر وسيتم اعادة افتتاحه خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء اليوم السبت، امام حركة السير والمرور”.

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