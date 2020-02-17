أطول 5 سلاسل تجنب الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز

أطول 5 سلاسل تجنب الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يقدم ليفربول أداء قويا ومبهرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تجنب الخسارة منذ بداية الموسم الحالي من المسابقة.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أطول 5 سلاسل حققتها الفرق الإنجليزي في تجنب الخسارة بالدوري الممتاز، منذ انطلاق البطولة بشكلها الحالي عام 1992.

أرسنال:

يملك أرسنال أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 49 مباراة بين 7 مايو/أيار 2003، وحتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، حيث فاز في 36 مباراة وخسر 13.

سلسلة أرسنال امتدت منذ نهاية موسم 2002-2003، وحتى بداية موسم 2004-2005، وانتهت بسقوطه بنتيجة 0-2 أمام مانشستر يونايتد.

ليفربول: 

الليفر نجح في تجنب الخسارة لـ43 مباراة متتالية، فاز في 38 منها وتعادل 5 مرات.

تعد السلسلة الوحيدة في هذه القائمة التي لا تزال مستمرة، وبدأت في يناير/كانون الثاني الماضي، في منتصف الموسم الماضي وحتى الآن. 

تشيلسي:

المزيد من الاخبار
اخر الاخبار

أوزيل يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 301 يوما

اخر الاخبار

كارثة «هيسل».. حادث أبعد الأندية الإنجليزية عن بطولات أوروبا

الفريق اللندني لم يخسر لـ40 مباراة متتالية بين أكتوبر/تشرين الأول 2004 ونوفمبر/تشرين الثاني 2005، في موسمي 2003-2004 و2004-2005.

اقرأ أيضا: أوزيل يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 301 يوما

ومثلما أنهى مانشستر يونايتد سلسلة أرسنال، أنهى أيضا سلسلة تشيلسي بالفوز عليه 1-0.

يذكر أن تشيلسي فاز في 33 لقاء بهذه السلسلة وتعادل 7 مرات. 

مانشستر سيتي:

السيتي حافظ على سجله بلا خسارة في 30 مباراة متتالية بين أبريل/نيسان 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، قبل الخسارة أمام ليفربول 3-4.

الفريق السماوي تمكن من الفوز في 26 مباراة بهذه السلسة، بجانب 4 تعادلات، وذلك في موسمي 2016-2017 و2017-2018. 

مانشستر يونايتد:

يونايتد حقق سلسلتين متشابهتين، حيث نجح في تجنب الخسارة لـ29 مباراة متتالية مرتين، الأولى بين ديسمبر/كانون الأول 1998 وأكتوبر/تشرين الأول من العام التالي، والثانية بين أبريل/نيسان 2010 وفبراير/شباط 2011.

وانتهت السلسلة الأولى بخسارة ثقيلة لفريق «الشياطين الحمر» أمام تشيلسي بخماسية دون رد، فيما انتهت الثانية بالسقوط بنتيجة 1-2 أمام ولفرهامبتون.

 

التعليقات مغلقة.