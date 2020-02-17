أطول 5 سلاسل تجنب الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يقدم ليفربول أداء قويا ومبهرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في تجنب الخسارة منذ بداية الموسم الحالي من المسابقة.

«المستقلة» تستعرض في السطور التالية أطول 5 سلاسل حققتها الفرق الإنجليزي في تجنب الخسارة بالدوري الممتاز، منذ انطلاق البطولة بشكلها الحالي عام 1992.

أرسنال:

يملك أرسنال أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 49 مباراة بين 7 مايو/أيار 2003، وحتى 24 أكتوبر/تشرين الأول 2004، حيث فاز في 36 مباراة وخسر 13.

سلسلة أرسنال امتدت منذ نهاية موسم 2002-2003، وحتى بداية موسم 2004-2005، وانتهت بسقوطه بنتيجة 0-2 أمام مانشستر يونايتد.

ليفربول:

الليفر نجح في تجنب الخسارة لـ43 مباراة متتالية، فاز في 38 منها وتعادل 5 مرات.

تعد السلسلة الوحيدة في هذه القائمة التي لا تزال مستمرة، وبدأت في يناير/كانون الثاني الماضي، في منتصف الموسم الماضي وحتى الآن.

تشيلسي:

الفريق اللندني لم يخسر لـ40 مباراة متتالية بين أكتوبر/تشرين الأول 2004 ونوفمبر/تشرين الثاني 2005، في موسمي 2003-2004 و2004-2005.

اقرأ أيضا: أوزيل يعود للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 301 يوما

ومثلما أنهى مانشستر يونايتد سلسلة أرسنال، أنهى أيضا سلسلة تشيلسي بالفوز عليه 1-0.

يذكر أن تشيلسي فاز في 33 لقاء بهذه السلسلة وتعادل 7 مرات.

مانشستر سيتي:

السيتي حافظ على سجله بلا خسارة في 30 مباراة متتالية بين أبريل/نيسان 2017 ويناير/كانون الثاني 2018، قبل الخسارة أمام ليفربول 3-4.

الفريق السماوي تمكن من الفوز في 26 مباراة بهذه السلسة، بجانب 4 تعادلات، وذلك في موسمي 2016-2017 و2017-2018.

مانشستر يونايتد:

يونايتد حقق سلسلتين متشابهتين، حيث نجح في تجنب الخسارة لـ29 مباراة متتالية مرتين، الأولى بين ديسمبر/كانون الأول 1998 وأكتوبر/تشرين الأول من العام التالي، والثانية بين أبريل/نيسان 2010 وفبراير/شباط 2011.

وانتهت السلسلة الأولى بخسارة ثقيلة لفريق «الشياطين الحمر» أمام تشيلسي بخماسية دون رد، فيما انتهت الثانية بالسقوط بنتيجة 1-2 أمام ولفرهامبتون.