أطفال جمعية مصر الجديدة في ضيافة المتحف المصري غدا الثلاثاء

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ، صباح غد الثلاثاء ، رحلة لاطفالها الى المتحف المصرى بالتحرير ، والتى تهدف الى تعريفهم بما تحتضنه مصر من تراث حضارى ومخزون ثقافي وتاريخي عريق ، صرح بذلك د.نبيل حلمى ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة .

اشار حلمى ، الى ان الزيارة تأتى فى اطارالدور التربوى التى تلعبه الجمعية ووفق استراتيجيتها ، على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية في نفوس الاطفال ، من خلال ما يشاهدون ويتخيلون ويعيشون ويرسمون قصة حية مستوحاة من حضارة بلادهم ، عبر المشاركة الحية الممتعة وليس عبر التلقين .