أطفال برزوا في دراما رمضان 2020

(المستقلة)..يبدو أنّ المنافسة في شهر رمضان المبارك، لم تكن بين النجوم الكبار فقط، بل دخل أيضاً الأطفال، السباق وبرز وجودهم بشكل قوي، إذ تركوا علامة فارقة أثناء عرض المسلسلات، وتنبأ الجمهور بأن يصبحوا نجوم المستقبل في الأيام المقبلة، وسوف نرصد لكم أدوار الأطفال الأبرز خلال دراما مسلسلات رمضان 2020:

هنا زهران:

تجسد الطفلة هنا زهران دور عهد ابنة أكرم حسنى وويزو فى مسلسل رجالة البيت، وقد سبق لها وأن أبدعت في مسلسل بخط الإيد بطولة الفنّان أحمد رزق، عبر فضائية dmc، في موسم ما قبل رمضان.

مكة محمد صلاح:

ظهرت مكة ابنة النجم المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الانكليزى، محمد صلاح فى إعلان لشبكة فودافون مع والدها، ولفتت الأنظار اليها بعفويتها وبرائتها، بلقطات طريفة مع صلاح

آدم وهدان:

يجسد الطفل آدم وهدان، شخصية يحيى الشيال ابن الفنانة دينا الشربيني في مسلسل لعبة النسيان، وحقق نجاحاً كبيراً مع أول ظهور له بالمسلسل، وقد شارك حتى الآن في 7 أعمال فنية، بدأها بفيلم خلاويص ثم عزمي وأشجان، وكلبش، ونادي الرجال السري وفيلم عيش حياتك، وآخر ما قدمه مسلسل لآخر نفس العام الماضي.

ابن الشهيد المنسى:

من الأدوار التى لاقت نجاحا دور حمزة ابن الشهيد أحمد المنسى فى مسلسل الاختيار، وظهر فى أحداث الحلقة الثانية وهو يتحدث مع والده عن أهمية سيناء.

إسماعيل الجندي:

يجسد الطفل إسماعيل الجندي دور شكر ابن الفنّان أكرم حسنى وويزو فى مسلسل رجالة البيت، وقد شارك من قبل في مسلسل نيللي وشريهان وهو حفيد النجم الراحل محمود الجندي، ونجل المخرج أحمد الجندي.

كنزي رماح:

ظهرت الطفلة كنزي رماح في مسلسلين بشهر رمضان، وأثنى الجميع على برائتها وجمالها، إذ جسدت دور ابنة ياسمين عبد العزيز في مسلسل ونحب تاني ليه، كما تجسد دور ابنةشيكو بمسلسل اللعبة.

نور حمزة:

برع الطفل نور حمزة بمسلسل اللعبة، والذي أدى دوراً كوميدياً، من المتوقع أن يصبح بصمة جديدة له، إذ جسّد نور دور نجل الفنّان شيكو.

أحمد بن حسين:

أثار الطفل أحمد بن حسين، جدلاً واسعاً بعد تجسيده دورعبد العزيز، في مسلسل رحى الأيام، ولفت الأنظار باتقافنه اللهجة النجدية.

حسن وائل:

الطفل حسن وائل جسد دور يحي، نجل الفنانة مي كساب والفنان هشام ماجد ضمن مسلسل اللعبة، وقد لفت الأنظار بأداءه بالمسلسل.

معتز هشام:

عرفه الجمهور من خلال دور عمر نجل النجم أحمد عز في مسلسل “أبو عمر المصري”، واشتهر بدور سليم الأول الحاكم العثماني السفاح، الذي نجح في أن يجبر الجمهور على أن يكره الشخصية بأدائه المتميز، حتى فوجئ به الجمهور في الحلقة الثالثة من مسلسل الاختيار مؤديًا لشخصية الإرهابي هشام عشماوي في طفولته.

جنى الفليكاوي:

تجسد دور فلة من خلال مسلسل الكون في كفة، والتي تلعب بطولته النجمة إلهام الفضالة، وتقدم من خلاله دوراً جديداً لم تجسده من قبل، لفتاة تظهر فجأة في أحداث العمل وتتسبب في حدوث مشاكل كبيرة، ووالدها في العمل هو الفنان عبدالله الفريح.

ملك أبو زيد:

تقدم الطفلة ملك أبو زيد دوراً جديدا ومختلفاً عليها وتقدمه لأول مرة بمسلسل الكون في كفة، وكما توقع البعض أنه سيكون بمنزلة الصدمة للمشاهدين لأنه خطير.

علاء عمرو:

يجسد علاء عمرو دور ميزو فى مسلسل فلانتينو مع النجم الكبير عادل إمام، وهو الطفل الذي شارك من قبل في فيلم عندليب الدقي، مجسداً دور يزيد.

رنا رئيس:

تجسد رنا رئيس دور جميلة ابنة النجمين إياد نصار وغادة عادل فى مسلسل ليالينا 80، وتعرضت جميلة لحادث سير خلال الحلقة الأولى من المسلسل، أسفر عن إصابتها بالعمى.

نهال نور:

“كان فيه بنت اسمها تررم”.. من منا لم يتذكر هذه الأغنية الشهيرة للفنان محمود العسيلي، إنها الطفلة نهال نور التي عادت بعد 14 عاماً من ظهورها بالأغنية، وخطفت أنظار المتابعين، بشخصية ريناد، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل النهاية.

المدر: رائج