أطعمة يُمكن تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية

كثيرًا ما نشعر بتأنيب الضمير عندما نضطر للتخلص من أطعمة مختلفة بسبب انتهاء تاريخ الصلاحية المدوَّن عليها. لكن وعلى الرغم منذ لك، كثيرون يجهلون أن هناك أنواع عديدة من الطعام يُمكن تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها!

ضمن مقال نشرته صحية “ديلي ميل” البريطانية، فإن أصناف مختلفة من الطعام منها المقرمشات، البيض، المربيات والبسكويت تكون صالحة للاستهلاك حتى إن تعدت تاريخ الصلاحية المدوَّن عليها!

أطعمة يُمكنك تناولها حتى بعد انتهاء تاريخ الصلاحية ! المعلبات

حتى وإن فات على تاريخ صلاحيتها سنة أو اثنتين، معظم الأطعمة المعلبة تبقى صالحة للاستهلاك طالما أنها مخزَّنة بشكلٍ سليم وفي ظروف جافة باردة بعيدًا عن الإضاءة المباشرة. حيث تصل صلاحية الأطعمة المعلبة في هذه الظروف حتى 4 سنوات من التخزين الجيد.

البسكويت والمقرمشات

على الرغم من أن عدم تناول البسكويت والمقرمشات بعد فتحها يجعلها تفقد قرمشتها، لكن هذا لا يعني أنه لا يُمكن تناولها بعد عدة أسابيع من فتح العلبة.

ويُمكن استعادة القرمشة عبر وضع البسكويت على فوطة ورقية وتجفيفها في الميكروويف لمدة 40 ثانية فقط.

المعكرونة

إن تم الاحتفاظ بأكياس المعكرونة في مكان جيد التهوية وكانت محكة الإغلاق، قيُمكن أن يمتد تاريخ صلاحيتها إلى ثلاث سنوات إضافية على التاريخ المدوَّن على الغلاف!

البيض

يُمكن زيادة عمر البيض الصالح للأكل عبر الاحتفاظ به داخل الثلاجة. وطالما أنه لم تصدر رائحة مزعجة للبيض، فهو سليم ويُمكن تناوله.

كما ويُمكن اختبار البيض قبل تناوله عبر وضعه في إناء به ماء. فإن طفى على سطح الماء فهذا يعني أنه فاسد، أما ما بقي في القاع في جيد وصالح للأكل.

الخضروات المجمدة

حتى وإن اختلف ملمس الخضروات المجمَّدة، فهذا لا يعني أنها غير صالحة للأكل. ويمتد تاريخ صلاحية الخضروات المجمدة إلى سنوات طويلة طالما أنها بقيت في البيئة المتجمدة ولم يذُب عنها الثلج.

الخبز

إن احتفظت بالمخبوزات داخل الثلاجة، فإنك ستزيد من تاريخ صلاحيتها. أما إن احتفظت بها على طاولة المطبخ وفي أجواء جافة معتدلة، فعليك الالتزام بالتاريخ المدوَّن على الغلاف قبل أن يظهر العفن على القشرة الخارجية له.

المخللات

البيئة الحامضية التي يتم من خلالها تحضير المخلل تجعله في بيئة يصعب أن يفسد فيها بفعل نمو البكتيريا.

وتبقى المخللات صالحة للاستعمال حتى بعد سنتين من تاريخ انتهاء الصلاحية إن بقيت العلبة محكمة الإغلاق وفي بيئة باردة جافة كالثلاجة.

المربى

نفس النظرية السابقة تُطبَّق على المربى أيضًا! ويُمكن استهلاكها بعد سنوات من انتهاء تاريخ الصلاحية طالما أن العلبة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف وبارد.

اللبن الزبادي

طالما أن العبوة محكمة الإغلاق ولم تنبعث منها رائحة سيئة، فهذا يعني أن الزبادي صالح للاستعمال حتى بعد فوات تاريخ الصلاحية.

الشوكولاتة

طالما أن طعم الشوكولاتة لم يتغير، فهذا يعني أنها صالحة للاستعمال حتى إن فات سنوات على انتهاء تاريخ الصلاحية.

والطبقة البيضاء التي تتشكل على سطح الشوكولاتة ما هي إلا سكر متبلور وليست دليلًا على الفساد.

الجبن القاسي

غالبًا ما نلجأ إلى التلخص من الجبن بمجرد ظهور طبقة العفن البيضاء على السطح. لكن هذه الطبقة لا تخترق أنواع الجبن القاسي مثل البارميزان أو الشيدر أو الجبن الرومي. فيكفي أن نزيل تلك الطبقة بالسكين ونحتفظ بالباقي.

ورقيات السلطات

بعض النباتات الورقية التي تُستعمل في السلطات مثل الجرجير يُمكن أن تبقى جيدة لعدة أيام إضافية من تخزينها الجيد في الثلاجة. فقط أنت بحاجة لغسلها بالماء ثم استعمالها مجددًا