أطعمة يفضل تناولها للتغلب على موجات الحر

يساعد البرنامج الغذائي الفعال في التغلب على موجات الحر خلال فصل الصيف، حيث يكون لارتفاع درجة الحرارة انعكاسات على جسم الإنسان، من التعب، والجفاف الزائد، والصداع، والدوخة، والإغماء، وضربة الشمس، والإرهاق، ومخاطر أخرى كثيرة، قد تكون أخطر كثيرا على كبار السن والأطفال والنساء الحوامل.

يقدم موقع ”تايمز أوف إنديا“، بعض الأطعمة التي يفضل تناولها عند ارتفاع درجات الحرارة، وهي:

الخيار

عنصر أساسي في الصيف، وأحد أفضل الخيارات المتاحة للتغلب على موجات الحر، إذ يضم الخيار الكثير من المحتوى المائي، إلى جانب العناصر الغذائية مثل فيتامين أ، ب، ك، وحمض الفوليك، وقليل جدا من السعرات الحرارية، ما يجعله صحيا للغاية.

الطماطم

تعد الطماطم، التي نستخدمها بحرية كبيرة في أطباقنا اليومية هي أيضا مهدئة للحرارة، ومرطبة للجسم، إذ تحتوي على 92-94% من الماء، وتحتوي على الكثير من الليكوبين وفيتامين C، كما توفر مركبات مضادة للالتهابات في الجسم، تعمل على أي نوع من الالتهاب أو التورم أو المخاطر الصحية التي يمكن أن تحدث مع ضربة شمس.

بذور الشمر

بذور الشمر ليست فقط جيدة للأمعاء، ولكن عندما تنقع في الماء طوال الليل يمكن أن تكون مشروب التبريد الذي تحتاجه.

وأشارت الدراسات أيضا إلى أنها يمكن أن تساعد في احتواء وتقليل الضغط المرتبط بالحرارة إذا تم استهلاكها بانتظام، ويمكن نقع بذور الشمر في كوب من الماء، وشربه للحصول على فوائده الصحية.

الفلفل الحار

يمكن أن تساعد بعض التوابل في التغلب على ارتفاع الحرارة، إذ يحتوي الفلفل التشيلي والفلفل الحار على عنصر نشط أساسي يعمل كبخاخات، تعمل كمحفز طبيعي لجسمك، فهو يرفع درجة حرارة الجسم الداخلية لتتناسب مع درجة الحرارة الخارجية ويتعرق جسمك بالكامل حتى يبرد.

اللبن الرائب

هو واحد من أفضل عوامل التبريد التي يمكنك العثور عليها في النظام الغذائي، فهو يوفر البروبيوتيك الممتاز، ومتممات غذائية من البكتيريا الحية، ووجود اللبن الرائب بانتظام يبعدك عن أي مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن أن تكون نتيجة شائعة للحرارة المفرطة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند هو مشروب حلو طبيعي ومغذٍ للغاية، ويحتوي على الإنزيمات الطبيعية الجيدة والمعادن والفيتامينات التي يمكن أن تعطي راحة من الحرارة الشديدة.

كما أنه يساعد على استعادة أو توازن مستويات الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، والتغلب على الجفاف الذي يمكن أن يحدث إذا واجهت الكثير من التعرض للشمس أثناء موجة الحر.