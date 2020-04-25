أطعمة ومشروبات احذر تناولها على السحور

يجب أن تضم سفرة السحور على الأطعمة والسوائل التي تعمل على تجنب العطش خلال نهار رمضان، والابتعاد عن التي تجعنا نشعر بالعطش.

لذا تقدم الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية أطعمة تسبب العطش خلال فترة الصيام والتي يجب تجنبها على سفرة السحور كما نقلت عنها “مصراوي”:

– الأطعمة المصنعة، كالبسطرمة واللانشون والبلوبيف تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة التي تسبب العطش خلال الصيام.

– الأطعمة الحارة، تعمل الأطعمة الغنية بالبهارات الحارة كالفلفل الحار والتوابل، على زيادة نسبة العطش خلال ساعات الصيام.

– الأطعمة المالحة، تناول الأطعمة المالحة كالسردين، والمخللات، أو الأطعمة المضاف إليها الكثير من الملح خلال وجبة السحور، يساعد على الاحساس بالعطش خلال الصيام.

– الأطعمة المقلية، تتسبب الأطعمة المقلية في منع امتصاص الجسم للمياه ما يؤدي الى العطش.

– الأطعمة المحفوظة، كالشيبسي والمشروبات الغازية يعتبر تناولهم على السحور من مسببات العطش في اليوم التالي.

– الحلويات الدسمة، تعمل على ارتفاع نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

– المشروبات والعصائر الرمضانية، يؤدي كثرة تناولها على السحور إلى الشعور بالعطش.