أطعمة لا تأكلها قبل النوم إذا كنت فوق الأربعين

المستقلة /أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية ‫الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ ‫سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع ‫سنوات، بحسب ما يقول الخبراء ونشرته (الجزيرة).

في هذا الإطار، نشرت مجلة فرويندين الألمانية تقريراً حذّرت بموجبه من تناول بعض الأطعمة قبل ‫النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها:

1- ‫رقائق البطاطا

تعتبر رقائق البطاطا من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير ‫الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند ‫محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاصه.

2- المثلجات

‫من الأفضل عدم تناول المثلجات قبل النوم لاحتوائها على نسبة عالية ‫من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، يصعب حرقها في المساء.

3- ‫الشوكولا

‫يحتوي الشوكولا على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، ‫وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.

4- ‫المخبوزات المملحة

‫يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، ‫لكن هذه الأطعمة في الواقع لا تفيد الجسم في شيء.