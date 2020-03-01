أطعمة لا تأكلها قبل النوم إذا كنت فوق الأربعين

المستقلة /أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية ‫الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ ‫سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع ‫سنوات، بحسب ما يقول الخبراء ونشرته (الجزيرة).

في هذا الإطار، نشرت مجلة فرويندين الألمانية تقريراً حذّرت بموجبه من تناول بعض الأطعمة قبل ‫النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها:

 

1- ‫رقائق البطاطا

 

تعتبر رقائق البطاطا من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير ‫الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند ‫محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاصه.

 

2- المثلجات

 

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‫من الأفضل عدم تناول المثلجات قبل النوم لاحتوائها على نسبة عالية ‫من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، يصعب حرقها في المساء.

 

3- ‫الشوكولا

 

‫يحتوي الشوكولا على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، ‫وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.

 

4- ‫المخبوزات المملحة

 

‫يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، ‫لكن هذه الأطعمة في الواقع لا تفيد الجسم في شيء.

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