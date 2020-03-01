أطعمة لا تأكلها قبل النوم إذا كنت فوق الأربعين
المستقلة /أثناء الليل يهدأ الجسم وتتباطأ عملية الأيض، وكلما تقدم المرء في العمر أصبح الأمر أكثر وضوحا، فبمجرد بلوغ سن الأربعين يصبح التخلص من الدهون أصعب مما كان عليه الحال قبل بضع سنوات، بحسب ما يقول الخبراء ونشرته (الجزيرة).
في هذا الإطار، نشرت مجلة فرويندين الألمانية تقريراً حذّرت بموجبه من تناول بعض الأطعمة قبل النوم، والتي قد تسبب زيادة كبيرة في الوزن، ومنها:
1- رقائق البطاطا
تعتبر رقائق البطاطا من الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية غير الصحية، ولذلك يتعين على المرء عدم تناول هذه الرقائق في المساء عند محاولة الحفاظ على الوزن أو حتى إنقاصه.
2- المثلجات
من الأفضل عدم تناول المثلجات قبل النوم لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من السكر، يصعب حرقها في المساء.
3- الشوكولا
يحتوي الشوكولا على نسبة عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهي عناصر يتم تحلويها في الجسم إلى دهون.
4- المخبوزات المملحة
يعتمد البعض على المخبوزات المملحة كبديل للأطعمة الحلوة أو الدهنية، لكن هذه الأطعمة في الواقع لا تفيد الجسم في شيء.
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