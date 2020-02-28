أطعمة سهلة الهضم لمن يعاني من مشاكل المعدة

المستقلة /يعاني البعض من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل: قرحة المعدة، ارتجاع المريء، التهاب المعدة، ما تسبب لهم ألمًا عند تناول بعض الأطعمة.

وهناك بعض الأطعمة التي يسهل هضمها، وتحافظ على صحة الجهاز الهضمي بحسب ما جاء في موقع “medicalnewstoday” ونقلتها “مصراوي”:

– خبز التوست المحمص

خبز التوست المحمص يحتوي على قليل من الكربوهيدرات التي تساعد في التقليل من الغثيان والإصابة بقرحة المعدة.

– الأرز الأبيض

من المصادر المهمة للطاقة والبروتين، كما أنه يحتوي على عدد نسبة قليلة من الألياف والكربوهيدرات، التي تساهم في التقليل من مشاكل الجهاز الهضمي، لذا ينصح بتجنب تناول الأرز البني لأنه غني بنسبة عالية من الألياف التي تؤثر على المعدة.

– الموز

يحتوي الموز على إنزيمات تساعد المعدة في تسهيل عملية الهضم، كما أنه من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم المهم لصحة الجسم.

– البيض

من أكثر الأطعمة المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، وللأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم نظرا لأنه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون، لذا فهو يسهل هضمه.

– البطاطا

من الأطعمة التي تحتوي على الألياف القابلة للذوبان في المعدة، والتي تكون سهلة في عملية الهضم، كما أنها تزيد من إفراز البكتريا الجيدة في الأمعاء المساعدة في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

– الدجاج المشوي

الدجاج المشوي يحتوي على نسبة أقل من الدهون التي تسهل من عملية الهضم.

-السلمون

يحتوي السلمون على البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والفيتامينات والمعادن، وينصح أن يتم تحضيره بالشواء ليصبح خاليا من الدهون.

– الشوفان

تناول الشوفان يساعد في تسهيل عملية الهضم؛ لاحتوائه على “بيتا جلوكان”، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان والذي يبطئ من امتصاص الكربوهيدرات في الدم.

– الزبادي

يحتوي على البكتريا الجيدة التي تساعد على مكافحة البكتريا الضارة في الأمعاء والمعدة، لذلك فهو سهل في الهضم ولا يسبب أي أضرر للجهاز الهضمي.