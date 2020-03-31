أطعمة تقوّي المناعة وأخرى تضعفها

* يحتوي شاي الأعشاب كالبابونج والمريمية وكذلك الشاي الأحمر والأخضر على مضادات للأكسدة تدعم وظائف المناعة، وتحارب الالتهابات.

* نصف ملعقة عسل في الصباح، وأخرى في المساء توفر للجسم بكتريا صديقة تتغذّى على الجراثيم الموجودة في الحلق، إلى جانب فوائد أخرى للمناعة.

* الثوم غني بمضادات الالتهابات النباتية التي تحمي من العدوى.

* الحمضيات كالبرتقال واليوسفي والليمون (الحامض) من أغنى المصادر الغذائية بفيتامين “سي” الذي يعتبر من أهم الفيتامينات لجهاز المناعة.

* الزنجبيل والكركم من أفضل مصادر المضاد الحيوي النباتي الذي حارب الالتهابات.

* اللبن الزبادي وشوربة الميزو والأرضي شوكي (الخرشوف) من مصادر البكتريا الصديقة (البروبيوتك)، وهي من أفضل طرق دعم المناعة.

* الأطعمة البحرية وخاصة القشريات مثل المحار والروبيان (القريدس أو الجمبري) من أغنى مصادر الزنك اللازم لإنتاج الخلايا المناعية.

* شوربة الدجاج تطرد الجراثيم من الأنف، وتسيّل المخاط، وتوفر مجموعة متنوعة من مغذيات لحم الدجاج تساهم في بناء خلايا المناعة، ويمكن تعزيز الشوربة بالخضروات الغنية بفيتامين “سي” والمعادن.

أطعمة تُضعف المناعة:

* الُمحليات أو السكريات الاصطناعية، وأيضاً الحلوى والسكريات الزائدة، تزيد قابلية الجسم للالتهابات.

* منتجات الألبان وخاصة الغنية بالدسم تزيد مخاط الأنف، وتزيد التهابات الجسم.

* الإفراط في تناول الكافيين من عوامل إضعاف مناعة الجسم. ويوجد الكافيين بكثرة، وكذلك السكريات، في مشروبات الصودا.