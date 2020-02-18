أطعمة تسبب الصداع الشديد ابتعد عنها

المستقلة /ذكر تقرير أن بعض الأطعمة التي يتناولها الإنسان تسبب له الصداع بسبب ما تحتويه من عناصر ومكونات تؤثر على صحة الجهاز العصبي.

نقل موقع “اليوم السابع” تقريرا عن موقع طبي عدد فيه بعض الأطعمة التي تسبب صداعا في الرأس وضررها على الجهاز العصبي.

وبحسب التقرير، فإن الدراسات أثبتت أن هذه الأطعمة تسبب الصداع بسبب مكوناتها:

1 – الشوكولا: يعود ذلك لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والكافيين الذي يسبب الصداع.

2 – الأطعمة المجمدة مثل الآيس كريم والعصائر المثلجة، تزيد من الشعور بالصداع الشديد.

3 – الجبن، من الأكلات التي تزيد من الشعور بالصداع وألم الرأس المستمر.

4 – المخللات والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، تزيد من الشعور بالصداع النصفي المزمن.

5 – بعض أنواع المكسرات وخصوصا السوداني، يؤثر على صحة الجهاز العصبي ويزيد من الشعور بالصداع والألم.

6 – الفاصوليا والبسلة على الرغم من احتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الإفراط في تناولها يسبب الصداع الشديد.

7 – التين، من الفواكه الغنية بالفيتامينات ولكن تناوله بكثرة يزيد من الشعور بالصداع المستمر.

8 – الخوخ والأفوكادو من الفواكه التي تسبب الصداع الشديد وألم الرأس.

9 – الموز من الفواكه الشهيرة التي تتميز بمذاقها الطيب واحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية ولكن الافراط في تناول الموز يزيد من حدة الصداع والألم.

10 – البيتزا، من الأكلات التي يفضلها الكثيرون وخصوصا الأطفال ولكن الإكثار من تناولها يزيد من خطر الإصابة بالصداع المزمن.

11 – الأطعمة المصنعة مثل “السجق والهوت دوج”، تسبب الشعور بالصداع والألم الشديد وعدم القدرة على التركيز.