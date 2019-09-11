أطعمة تساعد على تنظيف الكلى

(المستقلة)..تعدّ الكلى المسؤولة الأولى في جسم الانسان عن التخلص من الفضلات الضارة وتلعب دورا مهما في تخليص الجسم من النفايات والأدوية وتنظيم توازن سوائل الجسم، كما تعمل الكليتان على تنظيم مستوى المعادن والأحماض في الدم، وتنتجان الهرمون الذي يحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء، بالاضافة إلى الهرمونات التي تنظم ضغط الدم واستقلاب الكالسيوم.

وبحسب الدراسات الطبية الحديثة، فإن أي مرض يصيب الكلى يهدد الحياة، لذلك يمكن تجربة بعض الأطعمة الطبيعية التي تعمل على تنظيف الكلى وهي :

– الخضروات الورقية: فهي مليئة بفيتامين C و K، جنبا إلى جنب مع الألياف المفيدة، كما أنها تقلل من ضغط الدم، وتوازن السكريات في الدم، وتقلل من إجهاد الكلى.

– عصير التوت البري: يمكن أن يكون مفيدا لالتهابات المسالك البولية، وشرب هذا العصير يساعد على تطهير الكلى والتخلص من حصى الكلى وأكسالات الكالسيوم.

– الكركم: يحتوي على الكركمين الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات كما أنه مفيد لمحاربة أمراض الكلى والحصوات التي تتكون من داخلها، واضافته إلى المأكولات والعصائر يساعد في تنظيف الكلى.

– التفاح: تفاحة في اليوم تبقيك بعيدا عن الطبيب، والتفاح مليء بالألياف التي تمتص السموم، ويمكن أن يقلل التفاح الالتهابات في الجسم.

– الثوم: يجب أن يتضمن النظام الغذائي اليومي كمية كافية من الثوم لفائدته المهمة للجسم وتنظيف الكلى.