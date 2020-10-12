أطعمة تزيد من حساسية الجلد بالخريف

المستقلة /- عادةً ما تحدث الحكة والتهيج في الجلد بسبب العديد من العوامل. بدءًا من جفاف الجلد إلى بعض الأقمشة وحتى الحساسية الغذائية.

وغالبًا ما تجتمع الأكزيما والحساسية الغذائية معًا، وقد تلعب حساسية. الطعام دورًا في تفاقم التهاب الجلد بالنسبة للآخرين. قد يؤدي تناول طعام معين أو مجرد لمسه إلى تفاعل الجلد.

وقد تتضمن الأعراض احمرارًا بمفرده أو مصحوبًا بتورم أو طفح جلدي أو حكة. ويمكن أن تكون تفاعلات الجلد مع الطعام فورية أو تستغرق. ساعات أو حتى أيام لتظهر، ويمكن أن تكون بعض أنواع الحساسية الغذائية شديدة، مما يؤدي. إلى تفاعلات تهدد الحياة تُعرف باسم الحساسية المفرطة.

إليكم ابرز الأطعمة التي تسبب تهيج الجلد والحساسية.

– الطماطم

الطماطم هي أكثر الأطعمة التي تسبب التهاب الجلد لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية. وتشمل الأنواع الأخرى من الأطعمة التي يمكن أن تسبب مشاكل للأشخاص. الذين يعانون من حساسية بلسم بيرو بعض التوابل (مثل القرفة والفانيليا والقرنفل) والشوكولاتة والكولا.

– ثمار الحمضيات

تعتبر ثمار الحمضيات أيضًا طعامًا يجب تجنبه إذا كان لديك حساسية من بلسم بيرو، قشر الحمضيات هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا لتهيج التهاب الجلد (بعد الطماطم).

تضمن عائلة الحمضيات من الفواكه الجريب فروت والبرتقال والليمون والليمون الحامض واليوسفي.

– الأطعمة التي تحتوي على النيكل

يدرك الكثير من الناس أن ملامسة الجلد للنيكل ، على سبيل المثال من خلال المجوهرات أو أساور الساعة، قد يؤدي إلى التهاب الجلد التماسي التحسسي، لكن قلة من الناس يدركون أن النيكل الغذائي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب الجلد لدى الأفراد الحساسين للنيكل.

تضمن الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على مستويات عالية من النيكل بعض الحبوب (مثل خبز القمح الكامل ودقيق الشوفان) والفاصوليا والعدس والبازلاء وفول الصويا وبعض الأطعمة المعلبة.

– البهارات

تساعد التوابل على إعطاء نكهة للوجبات، يمكن أن تؤدي التوابل الشائعة ، مثل القرفة والقرنفل والكزبرة والحلبة والثوم والفانيليا إلى تفاعلات حساسية الجلد، يمكن أن يكون ذلك من خلال التعامل مع الأطعمة التي تحتوي على مشكلة التوابل أو تناولها.