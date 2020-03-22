أطعمة تدمر المناعة عند الأطفال

المستقلة /تسود جميع دول العالم حالة من القلق بشأن انتشار فيروس كورونا بشكل سريع، خاصة أنه مرض جديد لم يعرفه الأطباء والعلماء من قبل،توجد طرق عديدة تساعد في الوقاية من فيروس كورونا الذي يعد اكبر خطر يهدد دول العالم حاليا ومنها تجنب انتقال العدوى ورفع كفاءة الجهاز المناعي حيث تعد المناعة القوية من اهم الطرق التى تساعد في الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العلاجية، إن المناعة هي جهاز الدفاع الأول عن جسم الإنسان وصحته ومن ثم فالوقاية من الامراض لايمكن تحقيقها الا من خلال رفع كفاءة الجهاز المناعى وتقويته وهذا يمكن تحقيقه من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات الطبيعة.

وأضاف “سعيد” أن زيت الزيتون وعسل النحل الطبيعي والخل من أقوى الأطعمة القادرة على رفع كفاءة الجهاز المناعي للإنسان، ما يمكنه في محاربة الأمراض والفيروسات ومن ثم فيروس كورونا بحسب (صدى البلد).

ونصح الطبيب بضرورة تناول هذه الأطعمة من أماكن موثوقة للتأكد من أنها أصلية وغير مغشوشة أو مضاف لها مواد أخرى

وفي نفس الوقت هناك بعض الأشياء القادرة على تدمير المناعة لدى الكبار والأطفال إذا تم تناولها بصفة مستمرة أو بكميات كبيرة أو بصورة متكررة ويجب الابتعاد عنها لانها تجعل الجسم اضعف في مواجهة الامراض خاصة الفيروس التاجي المعروف باسم كوفيد 19 او فيروس كورنا المستجد، وذكر موقع “health line” أن هناك 4 أشياء التي تؤدي إلى تدمير المناعة لدي الكبار بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، وهى:

– السكر

يعد السكر من الأطعمة التى يمكن أن يتغذى عليها البكتيريا مما يؤدي إلى تكرر الإلتهابات عند الأطفال، وبالتالى إضعاف المناعة، ولا يقصد السكر الأبيض فقط فجميع الأطعمة التى تحتوى على السكر بكميات عالية تدمر مناعة الأطفال.

– المواد الحافظة والألوان الصناعية

يؤدي تناول الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة إلى تدمير مناعة الطفل، وتعرضه للإصابة بالسرطان، والتعب المتكرر بنفس المرض.

– المضاد الحيوى

لا يفضل استخدام المضادات الحيوية بدون داعى لتناول الكثير للمضادات الحيوية يؤدي إلى هدم المناعة بشكل تام .

-الضغط النفسي

يعد الضغط النفسى من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تدمير وهجم مناعة الطفل، ووضع الطفل فى دائرة المهام الزائدة يضغطه بشكل نفسى كبير مما يقلل من تعزيز مناعة .