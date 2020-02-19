أطعمة احذري تحضيرها كعصير
أطعمة احذري تحضيرها كعصير
المستقلة /ليس كل الفواكه والخضروات يمكن عصرها، فهناك بعض الأطعمة التي تفقد قيمتها عند عصرها وبعضها قد يصيب بتكوّن حصوات في الكلى، وهي فقًا لما ذكر موقع (مصراوي) نقلاَ عن “thehealthy”:
– البروكلي
البعض يفضل تناول البروكلي عصيرًا لاحتوائه على فيتامين “سي”، لكن لا يجب فعل ذلك؛ لأنه يصعب هضمه، ما يؤدي إلى الانتفاخ أو التشنجات.
– الأفوكادو:
تناول الثمرة أفضل من عصرها، فهو يفقد قيمته عند تحضيره عصيرًا.
– التفاح
يمكنك عصره، ولكن بعد إزالة البذور لاحتوائها على مادة “أميغدالين”، التي قد تكون سامة عند دخولها إلى الجهاز الهضمي للإنسان.
– الكمثرى
تحتوي على كمية من الفركتوز، ويؤدي الإفراط في تناولها عصيرًا إلى زيادة فرص الإصابة بالإسهال والانتفاخ والغازات.
– الأناناس
يعد مصدرًا قويًا للفيتامينات والألياف عند تناولها، ولكن عند عصرها تفقد قيمتها، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذلك يفضل تناول الأناناس بدون عصير.
– الكرنب
الكرنب غني بالأملاح المعدنية، وعند تناوله على شكل عصير يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى.
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