أطعمة احذري تحضيرها كعصير

أطعمة احذري تحضيرها كعصير

المستقلة /ليس كل الفواكه والخضروات يمكن عصرها، فهناك بعض الأطعمة التي تفقد قيمتها عند عصرها وبعضها قد يصيب بتكوّن حصوات في الكلى، وهي فقًا لما ذكر موقع (مصراوي) نقلاَ عن “thehealthy”:

– البروكلي

 

البعض يفضل تناول البروكلي عصيرًا لاحتوائه على فيتامين “سي”، لكن لا يجب فعل ذلك؛ لأنه يصعب هضمه، ما يؤدي إلى الانتفاخ أو التشنجات.

 

– الأفوكادو:

 

تناول الثمرة أفضل من عصرها، فهو يفقد قيمته عند تحضيره عصيرًا.

 

– التفاح

 

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يمكنك عصره، ولكن بعد إزالة البذور لاحتوائها على مادة “أميغدالين”، التي قد تكون سامة عند دخولها إلى الجهاز الهضمي للإنسان.

 

– الكمثرى

 

تحتوي على كمية من الفركتوز، ويؤدي الإفراط في تناولها عصيرًا إلى زيادة فرص الإصابة بالإسهال والانتفاخ والغازات.

 

– الأناناس

 

يعد مصدرًا قويًا للفيتامينات والألياف عند تناولها، ولكن عند عصرها تفقد قيمتها، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، لذلك يفضل تناول الأناناس بدون عصير.

 

– الكرنب

 

الكرنب غني بالأملاح المعدنية، وعند تناوله على شكل عصير يؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى.

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