أطباق يمكنك تناولها بالليل دون زيادة وزنك

دوما ما يطالبنا خبراء التغذية بعدم تناول الطعام في المساء وقبل النوم، لتجنب ثقل المعدة وقلة النوم وزيادة الوزن.

لذا من المهم اختيار الأطعمة لتناول العشاء بعناية، وفي التقرير الذي نقلته مصراوي” عن “Bright Side” الأمريكي، 6 أطباق يمكنك تناولها في الليل دون زيادة الوزن

1- البيض

مصدر للبروتين الكامل الذي يحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية ويجعلك تشعر بالشبع بسرعة.

والخيار الأفضل هو البيض المسلوق، كما تعد العجة والبيض المخفوق أيضًا خيارًا جيدًا لتناول العشاء، ولكن فقط إذا قمت بطهيهما بأقل قدر من الزيت (أو دون زيت على الإطلاق).

2- الجبن والعنب

يحتوي جزء صغير من الجبن على نحو 100 سعر حراري فقط، ولكنه سيجلب لك الكثير من المتعة والفوائد في شكل التربتوفان والبروتين والكازين.

كما يساعدك على الشعور بمزيد من الرضا وهو مفيد لصحة العضلات إذا تناولته قبل النوم، والقليل من العنب الغني بالميلاتونين سيفيد نومك أيضًا.

3- لحم الديك الرومي.

بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون وجبة أثقل، يمكننا القول بأن الديك الرومي هو مخزون حقيقي من التربتوفان والبروتين الصحي.

من الأفضل اختيار هذا المنتج بدلاً من لحم الدجاج لأنه يسهل على جسمنا هضمه

4- طبق حمص وجزر وخيار

أساس هذا الطبق هو الحمص، كونه غنية بفيتامين B6، وهو بدوره مهم لتركيب السيروتونين.

وإذا قررت تناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، فإن أفضل إضافة إلى هذا الطبق الغني، واحدة من الخيار أو الكوسا أو الجزر دون طهي.

5- الذرة اللذيذة

لتناول وجبة خفيفة في وقت متأخر من الليل، من الأفضل اختيار الذرة المسلوقة بدلاً من الذرة المعلبة.

قد يساعد هذا المنتج على إزالة الكوليسترول الزائد من الجسم، وتذكر أنه لا يجب أن تضيف الكثير من الزبدة أو الملح لهذه الوجبة الخفيفة.

6- سمك

بالنسبة لتناول العشاء في وقت متأخر من الليل، من الأفضل اختيار السمك الدهني الغني بالمغذيات، كأحماض أوميجا 3 الدهنية المشهورة بقدرتها على تكسير الدهون، والبروتين في الأسماك مفيد أيضًا لعملية التمثيل الغذائي