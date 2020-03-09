أطباء للاردنيين : لا تخافوا من كورونا

المستقلة /اكد مؤتمر جمعية الطبيب العام السابع للتعليم الطبي المستمر، على ضرورة عدم المبالغة بالخوف من فيروس كورونا، خاصة وان 80% من المصابين تكون لديهم اعراض بسيطة وتنحصر ببعض الحمى والسعال والعطاس، تشبه اعراض الالتهابات التنفسية بشكل عام.

وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور محمود هاشم ان المؤتمر أوصى أن يكون للأطباء العامين الذين يشكلون الغالبية العظمى من الاطباء في المملكة، دور في التوعية بطرق الوقاية من الفايروس وتجنب العدوى من خلال احتكاكهم بنسبة كبيرة من المرضى والمراجعين لعياداتهم.

واضاف ان المؤتمر اوصى باتباع تعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من الفايروسات وعدم الخوف والهلع حيال المرض.

وأشار د.هاشم أن المؤتمر أوصى وزارة الصحة ونقابة الأطباء بإجراء دراسة حول أسباب الوفاة بين الأطباء الشباب، والتي تزايدت خلال السنوات الأخيرة.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د.ثائر عمرو ان المؤتمر اوصى بالتوعية بمضار التدخين والخسائر الصحية والاقتصادية التي تلحق بالمملكة والمواطنين جراء الامراض الناتجة عن التدخين والسجائر الالكترونية، وابرزها السرطان.

واضاف ان المؤتمر اكد على اهمية الفحص المبكر عن السرطان وخاصة سرطان الثدي بالنسبة للإناث وسرطان القولون بالنسبة للذكور.

وشهد المؤتمر الذي اقيم تحت رعاية الاميرة دينا مرعد مشاركة واسعة، واشادة بمستوى المحاضرات والمواضيع التي تم طرحها للنقاش والتي اطلع الاطباء العامين على اخر المستجدات الطبية في مختلف الاختصاصات التي تم التطرق لها.

وقال اخصائي الالتهابات الميكروبية د.منتصر البلبيسي في محاضرة له خلال فعاليات المؤتمر، انه لا يوجد ما يستدعي ان يقوم يرتدي المواطنين الكمامات في الاماكن العامة خاصة وان الفيروس غير منتشر.

واضاف انه اذا ثبت انتشار الفيروس فان على المواطنين تجنب السلام باليد والتقبيل، وكذلك تجنب ملامسة الاسطح العامة وكثيرة الإستخدام، وغسل اليدين باستمرار.

واكد د.البلبيسي ان الفيروس “خفيف الوطأة” وان الوفيات لغاية الان بين كبار السن وذوي الامراض المزمنة مثل القلب والكلى والكبد والسكري والسرطان وضعاف المناعة.