أطباء ذي قار يعلقون عملهم بسبب الاعتداءات المتكررة

(المستقلة).. اعلن نقيب الأطباء عبد الأمير الشمري عن تعليق عمل الأطباء في محافظة ذي قار بسبب الاعتداءات المتكررة عليهم .

وقال الشمري في بيان،اليوم الجمعة “نعلن تعليق عمل الأطباء في المحافظة لحين ضبط الأمن وضمان سلامة الاطباء والكوادر الطبية”.

وأوضح ان ذلك يأتي “بسبب الاعتداءات المتكررة على الأطباء في محافظة ذي قار وآخرها ماجرى اليوم من اعتداء بالضرب المبرح على إحدى الطبيبات والكادر الطبي في الذي يعمل معها وفي ظل عدم قدرة المحافظة على ضبط الأمن في المستشفيات وضمان سلامة الكوادر الطبية”.

وناشد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة “اتخاذ الإجراءات العاجلة لفرض القانون وبسط الأمن في المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعه بحق المعتدين”.