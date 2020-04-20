أضف هذه الأطعمة إلى مائدتك لضبط السكر خلال العزل

لا يقتصر القلق من ارتفاع مستوى السكر بالدم خلال فترة العزل على مرضى السكري، بل يشمل الجميع، وخاصة من لديهم وزن زائد. فخلال هذه الفترة تقل الحركة، ويزداد تناول الوجبات الخفيفة السكرية أو الغنية بالنشويات لتخفيف مشاعر الاكتئاب. لذلك يُنصح بتناول الأطعمة التالية التي تساعد على خفض نسبة الجلوكوز بالدم بشكل طبيعي:

الشوفان. حبوب الشوفان من أكثر الأطعمة التي تقلل كلاً من الجلوكوز والأنسولين بالدم، ما يساعد على تحسين استخدام الخلايا لهرمون الأنسولين.

البيض. يساعد البيض على إطالة الإحساس بالشبع وتزويد الجسم بالمغذيات.

الثوم. وجدت دراسات أن تناول الثوم يزيد حرق الجسم للدهون، ويحسن تدفق الدورة الدموية، ويقلل الالتهابات.

الفطر. يحتوي الفطر أو المشروم على عناصر مضادة للالتهابات، وألياف تقلل وصول الكربوهيدرات والسكر للدم.

الحمضيات. تحسن الفواكه الحمضية المناعة وتقليل الالتهابات التي تصاحب ارتفاع نسبة السكر بالدم.

اللبن. يحتوي اللبن (الزبادي) على مضادات للالتهابات تساعد على تخفيف أثر ارتفاع السكر بالدم، لكن يُنصح بتناول اللبن الخالي من السكر والمنكهات.

الشاي الأخضر والأسود. يزيد الشاي الأخضر من حرق السعرات الحرارية، ويزوّد الجسم بمضادات للأكسدة تقلل الالتهابات.

القرفة. تحتوي القرفة على عناصر نباتية تعمل مثل الأنسولين على خفض الجلوكوز بالدم.