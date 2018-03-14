أضرار التدخين أهمها تدمير الجهاز العصبى والرئة

(المستقلة) … التبغ يشكل خطراً على الصحة ولا توجد مواد آمنة فى أى من منتجات التبغ، من الأسيتون والقطران إلىالنيكوتين وأول أكسيد الكربون، حيث إن المواد التى تستنشقها لا تؤثر فقط على رئتيك، ويمكن أن تؤثر على جسمك بأكمله.

أضرار التدخين على الجسم

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، وجد الباحثون أن التدخين يمكن أن يزيد من خطر مجموعة متنوعة من المشاكل على مدى عدة سنوات، وهناك بعض التأثيرات الجسدية الفورية، وتشمل:

اضرار التدخين

600 مكون ضار فى السجائر

تحتوى السجائر على 600 مكون، يمكن العثور على العديد منها أيضًا فى السيجار والشيشة، وعندما تحترق هذه المكونات، فإنها تولد أكثر من 7000 مادة كيميائية، والعديد من هذه المواد الكيميائية سامة وعلى الأقل 69 منها مرتبطة بالسرطان، وفقا لجمعية الرئة الأمريكية.

التدخين مسئول عن نسبة كبيرة من الوفيات

معدل الوفيات للمدخنين ثلاثة أضعاف الأشخاص الذين لم يدخنوا أبداً.

اضرار التدخين

وفى الواقع تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن التدخين هو “سبب الوفاة الذى يمكن الوقاية منه”، وفى حين أن تأثيرات التدخين قد لا تكون فورية، إلا أن المضاعفات والأضرار يمكن أن تستمر لسنوات، والخبر السار هو أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يعكس العديد من التأثيرات.

التدخين يضر الجهاز العصبى المركزى

أحد المكونات فى التبغ هو “النيكوتين” وهو سريع فى الوصول إلى الدماغ فى ثوانٍ معدودة ويجعلك تشعر بالنشاط لفترة من الوقت، لكن مع تلاشى هذا التأثير، يزيد الشعور بالتعب وترتفع الرغبة فى تناول كميات أكثر النيكوتين، ولهذا السبب يجد الناس صعوبة فى الإقلاع عن التدخين.

اضرار التدخين

وأشار الباحثون إلى أن الانسحاب الجسدى من النيكوتين يمكن أن يضعف الأداء المعرفى ويجعلك تشعر بالقلق، والغضب، والاكتئاب، والصداع ومشاكل النوم.

أضرار التدخين على الجهاز التنفسى

عندما تستنشق الدخان فأنت تتناول مواد يمكن أن تتلف رئتيك، ومع مرور الوقت يؤدى هذا الضرر إلى مجموعة متنوعة من المشاكل لا يمكن عكسها، وتشمل:

انتفاخ الرئة، وتدمير الحويصلات الهوائية فى الرئة

التهاب القصبات المزمن، وهو التهاب دائم يؤثر على بطانة أنابيب التنفس فى الرئتين

مرض الانسداد الرئوى المزمن (COPD)

سرطان الرئة

أضرار التدخين على القلب والأوعية الدموية

التدخين يضر نظام القلب والأوعية الدموية، ويسبب شد الأوعية الدموية، ما يحد من تدفق الدم، وبمرور الوقت يمكن أن يسبب ضيقا مستمرا، وبالإضافة إلى الأضرار التى لحقت بالأوعية الدموية ومرض الشريان المحيطى.

ويسبب التدخين أيضا ارتفاع ضغط الدم، وضعف جدران الأوعية الدموية، ويزيد من جلطات الدم.

أضرار التدخين على الجلد والشعر والأظافر

العلامات الأكثر وضوحا للتدخين تشمل تغيرات الجلد، والمواد الموجودة فى دخان التبغ تغير فى الواقع بنية بشرتك.

وأظهرت دراسة حديثة أن التدخين يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية (سرطان الجلد).

وأشارت دراسة أخرى إلى أن التدخين يزيد من احتمالية الإصابة بالأظافر الفطرية، كما يزيد من تساقط الشعر ، والصلع ، والشيب.