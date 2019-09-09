أضراب الطيارين يجبر “بريتش إيرويز” على الغاء رحلاتها

(المستقلة)..أعلنت شركة الطيران البريطانية “بريتيش إيرويز” اليوم الاثنين إلغاء أغلب رحلاتها بالمملكة المتحدة في أول يوم من إضراب طياريها بسبب نزاع حول رواتبهم.

وقالت الشركة في بيان: “ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء حوالي 100% من رحلاتنا”.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على عشرات الآلاف من المسافرين حيث تسيّر الشركة حوالي 850 رحلة يومياً داخل المملكة المتحدة، معظمهم من مطاري هيثرو وغاتويك في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يستمر الإضراب، وهو الأول من نوعه لطياري بريتيش إيرويز، لمدة 48 ساعة.

وقالت الشركة إنها حاولت إنهاء الخلاف حول رواتب الطيارين للحيلولة دون بدء الإضراب إلا أن المفاوضات لم تثن المضربين عن قرارهم.