أصحاب معامل طابوق كربلاء يدفعون الإيجارات رغم توقفها منذ تسع سنوات

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم آل ياسين ، إن ” 20 معملا لصناعة الطابوق متوقفة منذ أكثر من تسع سنوات بسبب انعدام الخدمات الاساسية ، مؤكدا بأن اغلب معدات المعامل تعرضت للاندثار، مع استمرار دفع اصحابها بدلات الايجار الباهظة الثمن “.

وقال آل ياسين في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الثلاثاء، إن “المعامل تكبدت خسائر مادية كبير خصوصا أن اغلبها شيدت في منطقة الرفيع شمالي المحافظة ، بناء على وعود أطلقتها الحكومة المحلية السابقة بإيصال الخدمات الاساسية للمنطقة “.

وأضاف “إن ذلك لم يحصل حتى الان ، ولم تفِ الحكومة المحلية بوعودها مما اضطر أصحاب المعامل الى غلقها “.

ودعا رئيس غرفة صناعة كربلاء، الحكومة المحلية والجهات المعنية الى حل هذه المشكلة وتوفير البنى التحتية في المنطقة وبأسرع وقت ممكن دعما للصناعة الوطنية و ليتمكن اصحاب المعامل من العمل مرة اخرى لرفد السوق المحلية بأجود انواع الطابوق “.