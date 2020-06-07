أصحاب الأجور اليومية بصحة ميسان يتظاهرون من أجل تثبيتهم

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..نظم العشرات من أصحاب الاجور اليومية العاملين بدائرة صحة ميسان،الأحد، تظاهرة أمام مبنى المحافظة مطالبين بتثبيتهم على الملاك العام.

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب وزيري الصحة و المالية بالموافقة على شمولهم بالقرار 315 او تثبيتهم على الملاك الدائم ، مؤكدين بأنهم الشريحة المظلومة ولديهم سنوات خدمة طويلة في العمل.

ودعا المتظاهرون، الحكومتين المحلية والاتحادية للنظر بقضيتهم، ولاسيما وانهم لم يتركوا العمل وما زالوا مستمرين رغم خطورة عملهم في ظل هذا الوضع وتفشي الوباء الخطير.