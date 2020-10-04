أصالة لـ فايز السعيد: ياصانع النجاحات.. والأخير: طول عمرك تعطينى الدعم

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت المطربة السورية أصالة نصري، رسالة تهنئة للمطرب الإماراتي فايز السعيد، بمناسبة عيد ميلاده ، اليوم الموافق 4 أكتوبر الجاري.

ونشرت أصالة صورة للسعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام”، علقت: “كلّ سنة وأخي الشّهمّ الغالي بخير وبصحّه ونجاح ياصانع النجاحات والفرح على مدار سنين لكلّ الّلي صار صوتهم نقطة النّور الّلي بتحارب كلّ عتمة، كثير غنّوا من ألحانك ومنّ حظّي كنتّ واحدة منّهم”.

وعلق عليها السعيد ، قائلا:” ويلومنى بحبك يا أصوله طول عمرك واقفة معايا صاحبة مواقف عطيتنى الدعم بفنك بكلامك بإنسانيتك رغم ضغوط الحياة إلا إنتى مبتمسة دائما معى ، عمرك ماخلفتى بوعدك والتزامك بشغلك كلمتك مثل السيف الله لايحرمنى منك ياأغلى أخت”.

من ناحية أخرى طرحت المطربة أصالة نصري ألبومها الجديد “لا تستسلم”، عبر منصات وتطبيقات الأغاني والموسيقى الإليكترونية، ويتضمن الألبوم 20 أغنية ، باللهجة الخليجية.