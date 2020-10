أصالة لـ فايز السعيد: ياصانع النجاحات.. والأخير: طول عمرك تعطينى الدعم

View this post on Instagram

كلّ سنه وأخي الشّهمّ الغالي بخير وبصحّه ونجاح ياصانع النجاحات والفرح على مدار سنين لكلّ الّلي صار صوتهم نقطة النّور الّلي بتحارب كلّ عتمه .. كتار غنّوا من ألحانك ومنّ حظّي كنتّ وحده منّهم 🙏🏻🙏🏻😘😘 @fayez_alsaeed