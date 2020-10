أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها “شام” بعد إنفصالها

View this post on Instagram

عفواً كورونا لست انا ،، الحمدلله اني اجريت فحص اخر للتأكد من صحة الاختبار و كانت المفاجاه ان جسمي خال من ذلك الوباء ،، يمكن رب العالمين حب يجبر خاطري و يعيشني كم يوم من الحب و الاهتمام و الرعايه كانت تحتاجها روحي ،،، عشت اربع ايام مليئه بالطبطبه ،، 🙏🙏🙏 yes I am negative شكراً رب العالمين