أصالة توجه رسالة مؤثرة لابنتها “شام” بعد إنفصالها

المستقلة/منى شعلان/ وجهت الفنانة السورية أصالة ،رسالة حب ودعم لابنتها شام الذهبي، عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، قائلة :” شامي ملاكي من يوم ولدت وهي النور اللي بيعلي وبيحلي بحياتي..شامي عمرها ماسألتني لتعرف جواب بتعرفني وبتعرف المؤشر اللي من خلاله أنا بتعامل أو بتعايش”.

وتابعت:” وبتعرف ملاكي بكل ثقة تتحكم فيه ليوصل للمكان المناسب ليصير تحسر في مناسب..هي المحامي والطبيب والموجه بكل معنى الكلمة..شامي أكثر واقعية وأقرب للحكمة المنطقية..وأنا حالمة وأقرب للحكمة الخيالية، بيقربنا من بعض زياده الفرق الكبير اللي بيننا قد مابتحتاجني بحتاجها”.

وتأتي هذه الرسالة بعد انفصال شام الذهبي عن خطيبها معتز نصير بعد أسابيع قليلة من ارتباطهما رسميا في حفل اقتصر به الحضور على الأقارب فقط.

من ناحية أخرى ، أعلن أنس نصري، شقيق الفنانة السورية أصالة ومدير أعمالها عن إصابته بفيروس كورونا منذ يومين، قائلا :” وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم العزل المنزلي حتى اتغلب عليه باذن الله، اراكم قريباً بصحة وعافية.

ليؤكد بعد ذلك ، أن هناك خطأ بالتحليل الأول ، وأنه ليس مصاب بفيروس كورونا، وأن التحليل الأول كان خاطئ ، وعندما أعاد التحليل مرة أخرى تأكد أنه ليس مصابا بالفيروس.

وفى سياق مختلف استطاعت الفنانة أصالة أن تحقق نجاحًا كبيرًا بأحدث كليبات أغنياتها التي تحمل عنوان “والله وتفارقنا” حيث اقترب الكليب من مليون مشاهدة بعد 4 أيام من طرحه على يوتيوب، ليحتل المركز الـ29 من قائمة الأكثر مشاهدة.