أصالة تغضب رواد تويتر فى الخليج بسبب أغنية.. والمغردون: إخرسي
المستقلة/ منى شعلان/ حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلقتها الفنانة أصالة ، بعد طرح أغنيتها الأخيرة “رفقا”، ضمن أغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم”، حيث إنه ألبوم خليجي بالكامل ويتكون من 20 أغنية.
وتسببت “رفقا” فتصدر أصالة ، حديث رواد تويتر فى دول الخليج العربي ، وتدشين هاشتاج بعنوان أصالة اخرسي، حيث أعرب النشطاء عن غضبهم من تلك الأغنية ، بسبب كلماتها التى تشير إلى ضعف المرأة ، ومن ناحية أخرى لاستخدامها حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم، وكيف لها أن تتغني به.
ورأى البعض أن أصالة أخطأت لكونها تري أن المرأة ضعيف ، على عكس قوة المرأة وصلابتها وتربيتها لأجيال وقدرتها على مواجهة الصعاب، والبعض الآخر تسأل كيف لأصالة أن تدخل الدين فى الفن ، وهذا أمر مرفوض.
وتقول كلمات الأغنية :” رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء” ، من كلمات أبو نعمة وألحان سهم وتوزيع خالد عز.
#رفقاً بمن عنهن قيل
استوصوا خيرا بالنساء
فقد خلقن بضعفهن
وزادهن الله حياء 👩
كلمات : #ابو_نعمه 📝
الحان : #سهم 🎹
توزيع : #خالد_عز 🎶#اصالة 🎙 #لاتستسلم@SahamTunes @AssalaOfficial @DeezerMENA https://t.co/zZXauna1tT pic.twitter.com/nXHg4uqOsH
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) September 16, 2020
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