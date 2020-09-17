أصالة تغضب رواد تويتر فى الخليج بسبب أغنية.. والمغردون: إخرسي

المستقلة/ منى شعلان/ حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلقتها الفنانة أصالة ، بعد طرح أغنيتها الأخيرة “رفقا”، ضمن أغنيات ألبومها الجديد “لا تستسلم”، حيث إنه ألبوم خليجي بالكامل ويتكون من 20 أغنية.

وتسببت “رفقا” فتصدر أصالة ، حديث رواد تويتر فى دول الخليج العربي ، وتدشين هاشتاج بعنوان أصالة اخرسي، حيث أعرب النشطاء عن غضبهم من تلك الأغنية ، بسبب كلماتها التى تشير إلى ضعف المرأة ، ومن ناحية أخرى لاستخدامها حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم، وكيف لها أن تتغني به.

ورأى البعض أن أصالة أخطأت لكونها تري أن المرأة ضعيف ، على عكس قوة المرأة وصلابتها وتربيتها لأجيال وقدرتها على مواجهة الصعاب، والبعض الآخر تسأل كيف لأصالة أن تدخل الدين فى الفن ، وهذا أمر مرفوض.

وتقول كلمات الأغنية :” رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء رفقاً بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء فقد خلقن بضعفهن وزادهن الله حياء” ، من كلمات أبو نعمة وألحان سهم وتوزيع خالد عز.