أصالة تعلن خطوبة ابنتها شام

(المستقلة)..أعلنت الفنانة أصالة، خطوبة ابنتها شام الذهبي، مساء امس الأحد ، عبر فيديو نشرته على موقع انستغرام ، وهي تتحدث مع نجلها علي، حيث سألته عن سر شياكته ، ليؤكد أن هناك حفل خطوبة لشقيقته شام.

اصالة ردّت على علي قائلة: “والله ما في حفل جايلنا شخصين ونحن أربعة”.

كما نشرت أصالة مقطع فيديو آخر، أثناء الاحتفال بخطوبة ابنتها شام، وسط أجواء عائلية من فيلتها مع أسرتها الصغيرة.

وأضافت أصالة: “الواحد بغمض عين وبفتح عين واليوم سيأتون لخطبة شام، وانشالله عندما تكبر سأخطب لك أيضًا”.

يذكر أن خطيب شام هو طبيب التجميل المصري معتز نصير الذي كان قد انتشر خبر خطوبتهما ليل الجمعة 12 يونيو/حزيران.

وتم تداول صورة ظهر فيها معتز وشام معًا، ولكن الصورة لم تكن من الخطوبة كما أشيع آنذاك، وهذا ما أكدته شام من خلال ردّها على رسالة من احدى المتابعات، اذ، نفت الخبر وقالت “مش صحيح انا لسا ما خطبت بليز تأكدوا من صحة اخباركم قبل ما تنشروها”.

يذكر أن شام كان لها تجربة زواج سابقة من أحمد الجوهر انتهت بالطلاق، ولم يكتب لها النجاح.