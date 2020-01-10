أصالة تعلق على طلاقها:  لم تنطفئ بعيني الحياة!

(المستقلة)..أطلقت الفنانة السورية أصالة نصري، في أول خطوة فنية لها بعد طلاقها، الكليب الكامل لأغنية “شامخ” (من تأليف الأمير بدر بن محمد وألحان عبد العزيز الميانا وإخراج نهال نبيل)، التي صورت في القاهرة.

وبعدما حصد الفيديو أكثر من 800 ألف مشاهدة، خلال أقل من 24 ساعة، غردت أصالة الجمعة عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “كلّي امتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم، شكراً لكلّ قلب احتواني، وأعتذر ممن بكى منكم عليّ، أو من أجلي، وأصدقُكُم أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي، لم تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن”.