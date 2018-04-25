أصالة تعلق على اطلالة أحلام : كلك على بعضك حلو (صور)

(المستقلة)…. اعربت المطربة السورية أصالة عن اعجابها بأطلالة المطربة الإماراتية أحلام، التي أثارت الجدل عند ظهورها في ثالث حلقات العرض المباشر من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس”.

ونشرت أصالة صورة لـ أحلام، عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام، وكتبت عليها قائلة: “كتير حلو وذكي وقريب عالقلب. وصدق كاظمنا لمّا غنّالك كلّك على بعضك حلو”.

يُذكر أن المطربة أحلام تعرضت للعديد من الانتقادات بعد ظهورها السبت في ثالث حلقات العروض المباشرة من برنامج “ذا فويس”، والتي رسمت فيها علي وجهها بعض الوشوم والنقوش بالحنة.

و استطاعت الفنانة أحلام مرة أخرى أن تسيطر على حديث مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إطلالتها الجريئة في العرض المباشر الثالث من برنامج ذَا فويس The Voice.

حيث اختارت إطلالة غجرية من توقيع بالمان “Balmain” بعيدة عن أسلوبها الذي اعتدنا عليه إذ تألقت بكنزة قطنية مطبعة يبلغ ثمنها نحو 1,330 دولار أميركي ونسقت فوقها سترة بيضاء طويلة يبلغ ثمنها نحو 3,715 دولار إميركي وأكملت إطلالتها بجزمة تصل حدود الركبة ويبلغ ثمنها نحو 6,000 دولار أميركي. أما من الناحية الجمالية فاختارت تسريحة الشعر الوايفي القصير وصبغت أطرافه باللون الأزرق وأكملت إطلالتها الجمالية برسومات غجرية على الجبين وعلى وسط الأنف والذقن.