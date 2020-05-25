أصالة تعلق على اختيار اغنيتها في حلقة “الاختيار” الأخيرة
(المستقلة)..تحت مسمى الأبطال الحقيقية عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل “الإختيار”، حيث ظهر فيها الابطال الحقيقين الناجين من حادث “كمين البرث” الذي إستشهد به أحمد منسي وعدد من رجاله، بالاضافة الى الناجين من حادث الفرافرة.
وختمت الحلقة بأغنية لـ أصالة بعنوان “سلام سلام” على مشهد لأمير كرارة وابنه وهو يزور مقابر أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي.
وعلقت أصالة على الفيديو قائلة ” تشرفت باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل.. العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام .. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا .. فكمّ هي غاليه حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان .. حياتهم كانت فداء لحياتنا .. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال .. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله”.
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باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل.. العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام .. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا .. فكمّ هي غاليه حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان .. حياتهم كانت فداء لحياتنا .. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال .. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله .. #أصالة #امير_كرارة @karara.amir #شهداء_مصر #الاختيار
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