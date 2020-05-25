أصالة تعلق على اختيار اغنيتها في حلقة “الاختيار” الأخيرة

(المستقلة)..تحت مسمى الأبطال الحقيقية عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل “الإختيار”، حيث ظهر فيها الابطال الحقيقين الناجين من حادث “كمين البرث” الذي إستشهد به أحمد منسي وعدد من رجاله، بالاضافة الى الناجين من حادث الفرافرة.

وختمت الحلقة بأغنية لـ أصالة بعنوان “سلام سلام” على مشهد لأمير كرارة وابنه وهو يزور مقابر أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي.

وعلقت أصالة على الفيديو قائلة ” تشرفت باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل.. العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام .. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا .. فكمّ هي غاليه حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان .. حياتهم كانت فداء لحياتنا .. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال .. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله”.