(المستقلة)..علقت الفنانة أصالة نصري على الاتهامات التي وجهت للفنانة نادين نجيم، بأنها استغلت إصابتها في حادث انفجار بيروت لإجراء عمليات تجميل بوجهها.

أوقالت أصالة عبر برنامج ET بالعربي أن من قالوا عنها هذا الكلام أقل من أن نلتفت إليهم، قائلة: هدول ناس مهشمين إنسانيا مش ممكن يكونوا بني آدمين، ما المفروض نلتفت لهم أصلا.. كتير اتأثرت لما شوفت فيديوهات الانفجار من بيت نادين.. حبيبة روحي قلبي عندا وزعلت عليها ومتضايقة عشانه وعلى بيتها ان شالله كله بيرجع.. كله بيرجع.. المهم هي وولادها بخير.

وبسؤالها عن موقفها من إعلان نادين لرغبتها بالهجرة من لبنان، أكدت أصالة أن كل إنسان حر بقراراته، وأدرى بما يمر به في حياته.

وكان بيت نادين نجيم قد تعرض الى اضرار كبير نتيجة الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت في تعرضت هي الى إصابات في وجهها رقدت على اثرها في المستشفى.