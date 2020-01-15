أصالة: “القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إن لم يكن شامخ”

ا( منى شعلان)/ روجت المطربة السورية أصالة نصرى، لفيديو كليب أغنيتها الجديدة “شامخ” ، برسالة حزينة ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

وكتبت أصالة ، قائلة :”حين يصل الألم صميم الرّوح ويعبث بها ، والذّهول يغلّف القلّب بورق رقيق من حديد لمّ تُصقل أطرافه، وحين يغسلنا الدّمع تارة وتارة أخرى كالزّجاج يسكن العين ولاينكسر ، حين لايصبح للعتاب معنى ، وحين ندخل النّفق الّذي لانرى نهاية له، هنا ورغم الألم غصباً عنّا نختار، فإنّ تمسّكت الرّوح بالألمّ وصمّمت، القلب المُحبّ لاينبض ولايبقى إنّ لمّ يكنّ شامخ”.

وطرحت أصالة ، أغنية “شامخ” خلال الأيام الماضية ، وحصدت أكثر من 3.5 مليون مشاهدة ، حتى تصدرت لائحة الأكثر تداولا عبر موقع يوتيوب ، على مدار خمسة أيام .

من ناحية أخرى ، بعد ترددت شائعات كثيرة بشان إنفصال أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان ، خرجت نصرى عن صمتها وأعلنت إنفصالها رسميا ، وكتبت عبر حسابها على إنستغرام ، قائلة:” بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى، وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه”.