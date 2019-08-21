أشهر هواتف نوكيا الكلاسيكية يعود بإمكانات متطورة وجودة عابرة للزمن

(المستقلة)..أعلنت شركة “HMD” العالمية المطورة لهواتف نوكيا، عن إطلاق الجيل الرابع من هاتفها الكلاسيكي ذو الشعبية الكبيرة “نوكيا 105″، موضحة أنه يتميز بجودة عابرة للزمن وبطارية طويلة الأمد وشاشة متطورة مثالية للألعاب، فيما لفتت إلى أنه مصنوع من مادة متينة ذات مظهر جذاب، ويأتي بسعر زهيد.

وقال يوهو سارفيكاس، رئيس قسم المنتجات في الشركة، “نجحنا في بيع مئات ملايين الوحدات من هاتف نوكيا 105 في أنحاء العالم، بما يعكس الشعبية التي يحظى بها، وجودته العابرة للزمن كهاتف أسطوري”، مبينا أن “الجيل الرابع يعد من سلسلة الهواتف الكلاسيكية التي تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدمين الراغبين في امتلاك القدرة على التواصل أثناء الحركة”.

وتابع سارفيكاس بالقول، “سعينا إلى استثمار المعادلة الناجحة التي أنتجت واحداً من أكثر الهواتف الكلاسيكية شعبية في العالم، وأن نوفر ذات المستوى من الجودة إلى جانب المزيد من الخصائص المحسنة، مع التركيز على العملاء الذين يستخدمون الهواتف المحمولة للمرة الأولى”، لافتا إلى “إعتماد تصميم مألوف مع مظهر عصري، وتزويد الهاتف ببطارية أطول عمراً، تمكن المستخدمين من إجراء اتصالات تستمر لساعات في المرة الواحدة”.

من جانبه قال باتريك حرب، المدير العام لشركة “HMD” العالمية في الشرق الأوسط وإيران، “نحن سعداء جداً بإطلاق هاتف (نوكيا 105) في السوق العراقية”، مؤكدا أنه يمتاز ببطارية فائقة الأداء تدوم طويلاً وتصميم مريح وعملي، ما يجعله الجهاز الأمثل للمستخدمين، وذلك حرصا من الشركة على توفير تجربة موثوقة ومميزة معززة بميزات إستثنائية عالية الجودة لزبائنها”.

لا سير في الظلام مع “نوكيا 105”

وبحسب الشركة، يمكن أن يتواصل أداء بطارية “نوكيا 105” القابلة للنزع بكفاءة عالية لأيام قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وهو ما يضمن جهوزية الهاتف الكلاسيكي للعمل في أي وقت، كما يمكن المستخدمين من التواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء لساعات من دون القلق حول حالة البطارية، مع توفير جميع البيانت والمعلومات التي يحتاجونها بكل سهولة، وذلك بفضل مساحة التخرين في الهاتف والقادرة على حفظ ما يصل إلى 2000 بيان اتصال و500 رسالة نصية.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم تحميل موسيقاه المفضلة أينما ذهب، من خلال راديو إف إم الذي يأتي قياسياً مع “نوكيا 105″، كما يوفر كشاف الإضاءة “LED” ذي الشعبية الكبيرة الذي يبدد الظلام بمجرد الضغط على مفتاح “UP” مرتين لتشغيله وإطفائه.

تصميم عصري ملهم

ويأتي هاتف “نوكيا 105” بخطوط عصرية، مما يجعله مثالياً عند الاستخدام، ويظهر بألوان هادئة يعكسها غلافه المصنوع من البولي كربونات، الأمر الذي يقلل إلى أقصى درجة من التأثيرات البصرية التي يسببها النقر أو الصدمات، وتم تصميمه ليواكب الاحتياجات اليومية، مدعوماً بالجودة والموثوقية والتصميم الصلب المعهود الذي يتوقعه مستخدمو هواتف نوكيا، فيما توفر لوحة المفاتيح ذات الأزرار المنعزلة راحة وسهولة كبيرتين في طلب الأرقام وكتابة الرسائل.

ولضمان الكثير من الترفيه، يشتمل نوكيا 105 على ست ألعاب، من جايملوفت محملة مسبقاً، وهي “تيترس” و “سكاي جفت” و “أيرسترايك” و “نيترو ريسنج” و “نينجا أب” و “ودانجر داش” .

وسيتوفر نوكيا 105 باللون الأزرق، والوردي، والأسود في 17 / آب أغسطس، وسيتاح للبيع في متاجر التجزئة في العراق ابتداء من 17 دولار أمريكي.