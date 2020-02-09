أشرف زكي يكشف ما فعلته نادية لطفي قبل وفاتها

المستقلة / كشف نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي ، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة نادية لطفي، قبل ساعات من رحيلها.

و قال زكي في مداخلة هاتفية لفضائية “سكاي نيوز”، إن الفنانة نادية لطفي، ودعت الجميع متقدمة بالشكر إلى كل من وقف إلى جانبها.

وتحدث زكي سيرتها الفنية قائلاً أنها تركت في تراثها 80 فيلمًا وأنها تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الأجيال في مصر والعالم العربي.

وأضاف أنها كانت متعددة الاهتمامات حيث شاركت في أعمال الهلال الأحمر في مراحل الحرب، وعن العلاقات بينها وبين زملائها قال إنها كانت جيدة وكانت تعتبر نفسها كبيرة العائلة الفنية وتهتم بالجميع وتسأل عن أحوالهم.

وكشف زكي أنها رفضت في أيامها الأخيرة الحصول على المساعدات التي قدمت لها وأنها كانت تتلقى الرعاية من الدولة.

يذكر أن جنازة الفنانة نادية لطفي، تم تشييعه من مسجد مستشفى المعادي، حتى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر، حيث يدفن الجثمان بجوار مدفن الفنانة الراحلة ماجدة.