“أس أس 8” تتطرّق إلى التحديات الحالية المرتبطة بالمعلومات الاستخباراتية المشروعة

(المستقلة)..أعلنت “أس أس 8 نتوركس”، الشركة الرائدة في منصات مراكز المراقبة واعتراض الاتّصالات بطريقة مشروعة، أنها ستكون ضمن الجهات المشاركة في المعرض والمتحدّثة في مؤتمر أنظمة دعم المعلومات الاستخباراتية للشرق الأوسط “أي أس أس ورلد ميدل إيست” المقرر عقده من 9 إلى 11 مارس 2020 في فندق “جي دبليو ماريوت” في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

يتّسم العام 2020 بكونه محوريًا لشبكة الجيل الخامس “5 جي” نظرًا إلى أنّ شركات الاتّصالات تستخدم أكثر فأكثر هذه التكنولوجيا الجديدة في بيئات متعدّدة. اكتسبت شركة “أس أس 8” معرفة واسعة عن كيفية تأثير الجيل الخامس “5 جي” على منصات المعلومات الاستخباراتية المقدّمة بصورة مشروعة نتيجة لانتشارها الميداني وتجاربها الأخيرة مع العملاء. وفي إطار مشاركتها في مؤتمر أنظمة دعم المعلومات الاستخباراتية للشرق الأوسط “أي أس أس ورلد ميدل إيست” تُخطط الشركة نقل بعض من معرفتها وخبرتها إلى هيئات إنفاذ القانون والسلامة العامة والوكالات الحكومية والأجهزة الاستخباراتية.

ونهار الإثنين 9 مارس ستقدّم “أس أس 8” جلسة بعنوان “تفسير مباشر واقعي لمتطلّبات اعتراض الاتّصالات الخاصة بالجيل الخامس “5 جي” وللتبعات المترتّبة على الشركات الناقلة ووكالات إنفاذ القانون بسبب الجيل الخامس “5 جي”. وستناقش هذه الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بمعالجة كمٍّ هائل من البيانات يعادل 100 ضعف لكل هدف ناهيك عن مستوى المتطلّبات الجديدة الخاصة بإيجاد حلول لاعتراض الاتّصالات بطريقة مشروعة.

بالإضافة إلى ذلك، نهار الأربعاء 11 مارس، ستقدّم “أس أس 8” عرضًا عن “الاحتياجات المتغيّرة لوكالات إنفاذ القانون مع بروز الجيل الخامس “5 جي” وستتطرّق إلى المواقع والتشفير”. من شأن الجيل الخامس “5 جي” أن يغيّر الطريقة التي نؤمّن بها بيانات تحديد المواقع، بما أنّ المعرّفات التقليدية على غرار رقم التعريف العالمي للمشترك في اتصالات الهاتف المحمول “أي أم أس آي” والهوية الدولية لمعدات الهواتف المحمولة “آي أم إي أي” سيتم استبدالها ما يعقد التشغيل المتبادل بين الجيل الرابع “4 جي” والجيل الخامس “5 جي”. ستناقش “أس أس 8” كل هذه الأمور والتغييرات الأخرى المطلوبة من منصات اعتراض الاتّصالات بطريقة مشروعة حتى تنجح بالعمل على شبكات الجيل الخامس “5 جي”.

وقال الدكتور كيث بهاتيا، الرئيس التنفيذي للعمليات: “نحن متحمسون للمشاركة مرة أخرى في مؤتمر أنظمة دعم المعلومات الاستخباراتية للشرق الأوسط “أي أس أس ورلد ميدل إيست” ونقدر الفرصة الممنوحة لنا لمناقشة متطلبات التكنولوجيا اللازمة لتطبيق اعتراض الاتّصالات بطريقة مشروعة في بيئات الجيل الخامس “5 جي”. تتمثل مهمتنا اليوم في “أس أس 8” بتوفير المنصات الأكثر تقدّمًا لمراكز المراقبة واعتراض الاتّصالات بطريقة مشروعة وبالعمل من أجل غدٍ أكثر أمانًا. وستساعدنا فعالية مؤتمر أنظمة دعم المعلومات الاستخباراتية للشرق الأوسط “أي أس أس” في تحقيق مهمّتنا هذه.

المصدر: “ايتوس واير”