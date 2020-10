أسينسيو: زيدان يتفوق على نفسه عاماً بعد عام

المستقلة / – أبدى أسينسيو لاعب ريال مدريد تقديره الكبير لمُدربه زين الدين زيدان مؤكداً على أنه أظهر ثقته فيه سريعاً بعد الانضمام للملكي في 2016.

وكان أسينسيو الذي انضم للميرنجي في 30 يونيو 2016 قد شارك في فوز فريقه الكبير على إشبيلية في التاسع من أغسطس في مُباراة السوبر الأوروبي وسجل هدفاً في المُباراة التي انتهت مدريدية بثلاثة أهدافٍ لهدف.

وقال أسينسيو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”عندما وصلت إلى مدريد في 2016 كنت أعلم أنني يجب أن أقدم أداءً جيداً في الفترة التحضيرية قبل الموسم لإقناع زيدان”، وأضاف :”لقد قال لي أنه سيبدأ بي في مُباراة السوبر الأوروبي، وأنه يعتمد علي”.

وأكمل أسينسيو حديثه عن مُدربه زيدان قائلاً :”زيدان مُخلص جداً، هو يُعطي الكثير من الهدوء وهو مُدرب رائع أعطي ريال مدريد الكثير من البطولات”.

وأضاف أسينسيو لحديثه قائلاً :”في كل سنة زيدان يتفوق على نفسه، عندما كُنت طفلاً كان لدي في غرفتي مُلصق (بوستر) لهدفه الطائر (هدف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير ضد ليفركوزن)“.

Marco Asensio phenomenal goal vs Sevilla

More football videos and highlights @ https://t.co/TdlMI8actG pic.twitter.com/ZoCE6T6iZ9

— Footy.Tube (@F00TYTUBE) August 10, 2016