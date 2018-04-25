أسيل عمران لا تشعر بالوحدة بفضل أصدقائها!

(المستقلة).. قالت الفنانة السعودية أسيل عمران، أنها لا تشعر بحياة “العزوبية” لوجود أصدقاء كثيرين حولها ولأن وقتها مُزدحم ما بينهم وما بين عملها.

واضافت عمران في لقاء قصير مع برنامج Trending الذي يعرض على قناة أم بي سي، تناول حياتها العاطفية والعملية، أن الإنسان الذي يعيش فراغا يشعر دومًا أنه بحاجة لطرف آخر، على عكس الشخص الذي تكون حياته مليئة بالأعمال والأصدقاء.

وكشفت أنه لا مانع لديها من دخول علاقة عاطفية عندما تجد الشخص المناسب.

وعلى الصعيد الفني تشارك الفنانة السعودية أسيل عمران في مسلسل هارون الرشيد والمقرر عرضه في رمضان المقبل إلى جانب عدد كبير من النجوم من بينهم الفنان السوري قصي خولي، والفنانة السورية كاريس بشار، والفنانة السورية القديرة سمر سامي، وآخرون.