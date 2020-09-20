أسهل طريقة لعمل “سكرين شوت” على آيفون

المستقلة/ طرحت شركة آبل الأمريكية منذ أيام قليلة لأصحاب هواتف آيفون، أحدث أنظمة تشغيلها و هو IOS 14، الذى جاء بمفاجآت الجملة، من أجل توفير أفضل تجرية إستخدام ممكنة، وعلى رأس هذه الميزات، ميزة سكرين شوت، والتى تفيد بكثرة فى متابعة العمل أو أثناء التسوق، و حتى فى التصفح العام، فهي شبه أساسية للتواصل بين الأهل و الأصدقاء.

وأتاح تحديث IOS 14 ميزة عمل سكرين شوت بأسهل ما يكون، و ذلك من خلال الضغط على ظهر الهاتف مرتين، ليلتقط الصورة فى الحال، إلا ان التحديث الجديد سيكون متاحًا إلى هواتف آيفون بداية من 6S وصولًا إلى برو ماكس.

وبعد تحميل نظام التشغيل الجديد على عليك الذهاب إلى الإعدادات لتدشين الأمر بشكل رسمي، وبعد تفعيلها سيكون الأمر مقابل فقط ضغتين زر الكاميرا.

جدير بالذكر أن آبل جمعت بين الآيفون والأندرويد في نظام iOS 14 ، من خلال اقتباسها العديد من مزايا الأندرويد ودمجها في أجهزتها، وهو ما كان يطالب به مستخدمو آبل من قبل، وفيما يلى مزايا iOS 14 التي اقتبستها آبل من آيفون و دمجتها لتجمع بين الآيفون والأندرويد:

ميزة Widgets وتخصيص الشاشة الرئيسية

ميزة widgets تتيح ترتيب التطبيقات مختلفة الأحجام عن طريق وضعها في أي مكان على الشاشة باللمس، وهو الأمر الذى لم يكن متوفرا من قبل، وهو ما كان موجودا في بعض هواتف أندرويد من قبل، وتعد بعض الخصائص مثل إضافة الطقس أو الأخبار أو الشاشة الرئيسيةعلى نظام iOS موجودة منذ فترة كبيرة على هواتف أندرويد.

تطبيق App Library

وسيكون تطبيق App Library بمثابة مكتبة لتجميع التطبيقات تقوم تلقائيًا بفرز التطبيقات إلى مجلدات فئة كبيرة أو قائمة قابلة للبحث، يمكن للمستخدمين أيضًا إخفاء التطبيقات من بقية الشاشات الرئيسية عن طريق إخفاء الصفحات، ويتشابه تطبيق App Library مع تطبيق app drawer من أندرويد وهو عبارة عن نوع من كتالوج يضم جميع التطبيقات التي قمت بتنزيلها، ويمكنك بعد ذلك اختيار التطبيقات التي تظهر أو لا تظهر على شاشتك الرئيسية.

ميزة النسخ الصوتى

وتعتبر الميزة عبارة عن التحدث إلى الشاشة ، وستقوم الشاشة بالإملاء وكتابة الكلمات التى ذكرت، حتى في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وتعتبر هذ الخاصية عبارة عن اقتباس كامل من Google Assistant مساعد جوجل الصوتى.

ميزة Picture-in-picture video أو فيديو صورة داخل صورة

وهى عبارة عن إذا كنت تشاهد فيديو YouTube، ويرسل لك أصدقاؤك رسالة، سيكون عليك الضغط فوق الإشعار، وسيتم إيقاف تشغيل الفيديو وفتح الرسالة، وكانت هذه الخاصية على هواتف أندرويد مثل فترة ولكن تم ايقافها.

تطبيق الترجمة

وتخلت آبل عن تطبيق الترجمة Google Translate، وقامت باستبداله بتطبيق آخر منافس مباشر ، قادر على ترجمة الكلام والنص في وضع عدم الاتصال بـ 11 لغة، ولكن بحسب الخبراء فإن تطبيق آبل الجديد يعتمد اعتمادا كليا على تطبيق Google Translate.

ميزة App Clips

وتتيح الميزة للمستخدمين إمكانية تصفح التطبيقات ومعرفة خصائصها دون تنزيل التطبيق نفسه، ستكون عبارة عن تطبيق حجمه أقل من 10 ميجا بايت، وعند ستنزيله سيكون بإمكان المستخدمين تصفح كل المميزات في التطبيقات التى يريدونها بالإضافة إلى إمكانية مشاركتها في الرسائل دون الحاجة إلى تنزيل التطبيق أو حتى فتحه، وهذه الخاصية كانت أطلقتها جوجل في مؤتمر لها وتسمى ب Instant Apps .

تجربة أى بريد إلكترونى

وستسمح آبل للمستخدمين باستبدال تطبيق البريد Mail بخيارات أخرى مثل تطبيقات Gmail أو Outlook كتطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي، في خطوة يبدو فيها أن آبل قامت بتخفيف بعض السيطرة على نظامها لصالح المستخدمين.

تجربة أى متصفح للويب

وسيمكن للمستخدمين اختيار متصفح ويب آخر غير الموجود في هواتف آيفون مثل متصفحات Chrome أو Firefox أو أي متصفح ويب آخر تابع لجهة خارجية كخيار افتراضي لفتح روابط الويب بدلًا من Safari سفارى.