المستقلة /يتعرض كثير من الناس لموقف صعب وذلك بعد اكتشاف سرقة حساب الفيس بوك الخاص بهم مما يتسبب لهم في الكثير من المشاكل.

وفيما يلي بعض الطرق لاستعادة الحسابات المسروقة:

انتقل إلى ملف تعريف الحساب الذي ترغب في استرداده.

اضغط أسفل صورة الغلاف الشخصى

حدد البحث عن الدعم أو Find support أو قم بالتبليغ عن الحساب report profile ، واختر شيئًا آخر ، ثم اضغط فوق التالي.

اضغط فوق استرداد هذا الحساب واتبع الخطوات.

إذا تم تغيير كلمة المرور فقط ولا يزال بإمكانك الوصول إلى البريد الإلكتروني المرتبط بالحساب، فيمكنك الانتقال إلى خيار نسيان كلمة المرور في صفحة تسجيل الدخول إلى facebook.

سيوجهك Facebook إلى صفحة أخرى وسيطلب منك إدخال إما اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف حيث يمكنك تحديد أي من الخيارات.

سيجد Facebook ملفك الشخصي ، ويعرض ملفك الشخصي المحدد ، أدخل إما عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول وانقر على متابعة.

سيتم إرسال رمز الاسترداد إلى خيار الاسترداد الذي تريده، قم بإدخال هذا الرمز واضغط فوق متابعة.

أسهل طريقة لاستراد حسابك المسروق على فيس بوك