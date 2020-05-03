أسهل طريقة لإعداد عجينة البيتزا

هناك أقبال شديد علي محلات البيتزا، وذلك نظراً لمذاقها المميز، والجذاب، كما نجد أن الأطفال والكبار يحبون تناولها بأستمرار، لذلك سوف نقوم بتقديم طريقة تحضيرها في المنزل، موضحاً مقاديرها، وطريقة تحضيرها.

مقادير عجينه البيتزا:

أربعه أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقه واحده من الخميره الفوريه.

ملعقه واحده من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

مقادير حشو البيتزا:

فلفل رومي أخضر، مقطع حلقات.

طماطم، مقطع مكعبات.

بصل، مقطع حلقات.

زيتون، مقطع حلقات.

جبن رومي مبشور.

جبن موتزريلا مبشوره.

بسطرمه، مقطع الي قطع صغيره.

سوسيس، مسلوق ومقطع حلقات.

مقادير صلصة البيتزا:

أربعة ملاعق من صلصة الطماطم.

ملعقه واحده من زيت الزيتون.

ملعقه واحده من السكر.

ربع ملعقه من الثوم البودر.

نصف ليمونه، يتم عصرها

زعتر.

فلفل اسود.

ملح.

طريقة التحضير:

طريقة تحضير عجينة البيتزا:

يتم تجهيز وعاء صغير، ونضع داخله الخميره، ونضيف اليها الماء، والسكر، ثم نقوم بتقليبها جيداً، حتي ذوبان الخميره، ونغطيها ونتركها جانباً لمدة عشر دقائق حتي تختمر.

نقوم بتحضير وعاء كبير، ونضع داخله كلا من الدقيق، والبيكنج بودر، ونقلبهم جيداً، ثم نضيف كلا من الزبادي، والخميره، والملح، ونقوم بخلط المكونات جيداً، حتي نلاحظ أنها اصبحت متماسكه.

نقوم بوضع الماء الدافئ بشكل تدريجي، وذلك حتي نلاحظ أن العجينه أصبحت متماسكه، ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعه تقريباً، وذلك حتي نلاحظ أن العجينه أختمرت بشكل جيد.

طريقة تحضير صلصة البيتزا:

يتم تحضير وعاء كبير، ونضع داخله الصلصه، ثم نضيف الماء ويقلب حتي يصبح خفيف الي حد ما.

يتم اضافة السكر، والزيت، والملح، والفلفل الاسود، والزعتر، ثم يقلب جيداً، ويوضع علي النار حتي الغليان، ثم يترك جانباً حتي يبرد تماماً.

طريقة تحضير البيتزا:

نقوم بتقسيم العجينه الي ثلاث كرات، ثم يتم فرد الصلصة عليها.

يتم وضع الجبن المبشور، ثم نقوم بوضع جميع المكونات علي حسب رغبتك.

يتم وضع الصواني داخل الفرن، ونتركها لمدة ربع ساعه حتي تنضج تماما، ونلاحظ تغيير لونها الي ذهبي.