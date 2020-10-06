أسماء قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في نصر 6 أكتوبر

المستقلة/ تحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم، الثلاثاء، بمرور 47 عامًا، على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، وتحرير سيناء من العدو الإسرائيلي، والتي قام باحتلالها عقب حرب 5 يونيو عام 1967، وقام المصريون طوال 6 سنوات، هي من الفترة 1967، حتى 1973، بالاستعداد لمعركة النصر المبين، والتي أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، الجيش الإسرائيلي، في السادس من أكتوبر عام 1973.

وعبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، في السادس من أكتوبر عام 1973، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء، واستعاد المصريون الأرض، واستعادوا معها كرامتهم واحترامهم للعالم، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين. الرئيس أنور السادات – القائد الأعلى للقوات المسلحة

الفريق أول أحمد إسماعيل علي – وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة

الفريق/ سعد الشاذلي – رئيس الأركان

لواء / محمد عبدالغني الجمسي – رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة

لواء طيار محمد حسني مبارك – قائد القوات الجوية

لواء محمد علي فهمي – قائد قوات الدفاع الجوي

لواء بحري فؤاد ذكري – قائد القوات البحرية

لواء عبد المنعم واصل – قائد الجيش الثالث

لواء سعد مأمون – قائد الجيش الثاني

لواء محمد سعيد الماحي – مدير سلاح المدفعية

لواء كمال حسن علي – مدير سلاح المدرعات لواء مهندس جمال محمد علي – مدير سلاح المهندسي

لواء نوال الشافعي – رئيس هيئة الإمداد والتموين عميد نبيل شكري – قائد قوات الصاعقة

عميد محمود عبد الله – قائد قوات المظلات قادة الفرق عميد أحمد بدوي – قائد الفرقة 7 مشاة عميد يوسف عفيفي – قائد الفرقة 19 مشاة

عميد محمد أبو الفتوح محرم – قائد الفرقة 6 مشاة ميكانيكي

عميد عبد رب النبي حافظ – قائد الفرقة 16 مشاة

عميد حسن أبو سعدة – قائد الفرقة 2 مشاة،

عميد فؤاد عزيز غالي – قائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي

عميد أحمد عبود الزمر – قائد الفرقة 23 مشاة ميكانيكي

عميد إبراهيم العرابي – قائد الفرقة 21 المدرعة

عميد محمد عبد العزيز قابيل – قائد الفرقة 4 المدرعة

عميد محمد عبد الحليم أبو غزالة ــ قائد مدفعية الجيش الثاني

عميد يوسف صبري أبو طالب ــ قائد مدفعية الجيش الثالث

مقدم أركان حرب محمد حسين طنطاوي – قائد الكتيبة 16 مشاة