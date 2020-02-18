أسماء «الوجبة الرابعة» من الموظفين المعينين في وزارة الدفاع

أسماء «الوجبة الرابعة» من الموظفين المعينين في وزارة الدفاع

المستقلة / أعلنت وزارة الدفاع عن اسماء الوجبة الرابعة من الموظفين المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء.

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إليك قائمة بأسماء الموظفين المعينين بموجب كتب مكتب رئيس الوزراء والمؤشرين بأمرة المديرية العامة للأفراد والمنسب نقلهم الى الوحدات المؤشرة ازاء كل منهم (الوجبة الرابعة).

قائمة بأسماء الموظفين المعينين

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